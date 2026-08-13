“Che regalo poter tornare a fare quello che amo”: Noemi riprende il tour dopo l’incidente

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

IPA Noemi torna in tour

Noemi è pronta a ritornare sul palco, lo stesso che qualche settimana fa l’ha tradita causandole un incidente che l’ha costretta a quasi un mese di stop. Su Instagram la cantante ha voluto ringraziare i medici che si sono presi cura di lei, ricordando a tutti che bastano pochi secondi per cambiare il corso della propria vita.

Noemi torna in tour dopo la caduta: “È bellissimo poter tornare a fare quello che più amo”

“È bellissimo poter tornare a fare quello che più amo”: così Noemi ha annunciato di aver ripreso il suo tour su Instagram. “Grazie per il vostro affetto, non vedo l’ora di rivedervi da SOPRA il palco“, ha scritto con un pizzico di ironia. La cantante ha voluto dedicare ai suoi fan un messaggio tra le storie, raccontando anche delle emozioni legate all’incidente che l’ha costretta a fermarsi per qualche settimana.

“Domenica riparto con il tour”, ha annunciato l’artista. “Che regalo poter tornare a fare quello che amo“. E non ha nascosto il tuffo al cuore che le ha causato la caduta dal palco di San Salvo Marina lo scorso 19 luglio. “Dopo lo spavento iniziale, la paura di essermi fatta molto male era stata grande. Mi ha fatto sentire fragile. Questo mi ha ricordato quanto è importante non dare per scontata la salute e la possibilità di essere curati”.

Poi un ringraziamento al personale sanitario che si è preso cura di lei in quei momenti difficili: “Grazie davvero ai medici e a tutto il team che si è preso cura di me in questi giorni di recupero e che mi hanno rimesso in piedi”. E ora è il momento di tornare davanti al pubblico a cantare.

L’incidente a San Salvo Marina

Una brutta caduta dal palco che ha fatto preoccupare fan e addetti ai lavori: lo scorso 19 luglio Noemi è caduta dal palco davanti agli occhi degli spettatori. Presa dall’euforia del momento, la cantante si è avvicinata al bordo del palco per salutare i fan, ma non si è resa conto di aver raggiunto la fine della pavimentazione sotto ai suoi piedi, cadendo rovinosamente. Dopo l’incidente è stata subito trasportata in ospedale.

Dopo poche ore Noemi è tornata sui social per spiegare ai fan cosa era successo: “Volevo rassicurarvi dopo quello che è successo ieri sera. Non era mia intenzione fare delle acrobazie, avevo i miei soliti occhiali da vista. Mi sono presa un grande spavento, ma per fortuna sto bene: ho qualche acciacco e un po’ di dolore”, ha scritto la cantante su Instagram.

In quell’occasione l’artista aveva spiegato di doversi fermare: “Mi dispiace tantissimo dover rinunciare ai prossimi concerti, ma i medici mi hanno chiesto di prendermi 4 settimane di riposo per recuperare”. La prognosi? Trauma cranico, trauma cervicale, trauma al bacino e frattura al polso destro.

Noemi, torna in tour: le date

La ripartenza del tour di Noemi è fissata per domenica 16 agosto a Bisacquino, in provincia di Palermo. Il calendario è stato riorganizzato dopo lo stop e prevede una lunga coda estiva tra Sicilia, Puglia, Abruzzo, Sardegna, Toscana, Marche, Veneto e Calabria.

Ecco le prossime date del tour di Noemi:

17 agosto – Monreale (PA)

– Monreale (PA) 19 agosto – Carpino (FG)

– Carpino (FG) 20 agosto – Balsorano (AQ)

– Balsorano (AQ) 22 agosto – Bortigali (NU)

– Bortigali (NU) 24 agosto – Casteldaccia (PA)

– Casteldaccia (PA) 25 agosto – Aidone (EN)

– Aidone (EN) 27 agosto – Marina di Pietrasanta (LU)

– Marina di Pietrasanta (LU) 28 agosto – Riccione

– Riccione 29 agosto – Sirolo (AN)

– Sirolo (AN) 30 agosto – Vicenza

– Vicenza 4 settembre – Scafati (SA)

– Scafati (SA) 8 settembre – Siderno (RC)

– Siderno (RC) 9 settembre – Zafferana Etnea (CT)

– Zafferana Etnea (CT) 13 settembre – Zapponeta (FG)

Il capitolo live del 2026 si chiuderà poi in teatro: il 14 dicembre al Teatro Arcimboldi di Milano e il 22 dicembre all’Auditorium Parco della Musica di Roma.