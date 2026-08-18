Yoga Radio Estate, anticipazioni del 18 agosto: gli ospiti sul palco

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IPA Enrico Papi e Noemi conducono "Yoga Radio Estate"

L’estate in tv continua a suon di musica e questa sera, martedì 18 agosto, Yoga Radio Estate torna su Italia 1 con il terzo appuntamento. Dopo le prime due serate, il format live prodotto da Radio Bruno porta ancora una volta sul piccolo schermo l’atmosfera dei concerti estivi servendosi della voce di grandi nomi della musica italiana e artisti delle nuove generazioni.

Al timone ci sono ancora Noemi ed Enrico Papi, affiancati dallo speaker Enzo Ferrari, per una nuova serata pronta a farci ballare sul divano. Questa volta il palco si sposta a Reggio Emilia, in piazza della Vittoria, con una scaletta che cambia ancora volto e mette insieme interpreti molto diversi tra loro.

La terza puntata porta infatti sul palco artisti che hanno segnato epoche differenti della musica italiana, accanto a protagonisti più recenti delle classifiche e della scena urban. Ma chi sono gli ospiti del terzo appuntamento di Yoga Radio Estate?

Yoga Radio Estate, tutti gli ospiti della terza puntata

A piazza della Vittoria a Reggio Emilia Yoga Radio Estate porta una scaletta particolarmente varia, a partire da Marco Masini, una delle voci che hanno attraversato la storia del pop e del cantautorato italiano, e Cristina D’Avena, presenza amatissima da più generazioni e legata indissolubilmente alle sigle dei cartoni animati anni ’90 e non solo.

Accanto a loro c’è Malika Ayane, con il suo pop raffinato e un percorso che negli anni l’ha portata più volte sul palco del Festival di Sanremo.

La serata guarda anche alla scena contemporanea con Rocco Hunt, che porta sul palco il suo rap dalle radici napoletane, e Clementino, altro protagonista dell’hip hop italiano, che negli anni ha alternato musica, televisione e grandi palchi. Ci sono poi Anna, la baddie della nuova generazione urban, e Rhove, che ha costruito il proprio successo proprio attraverso le sonorità rap e trap.

La scaletta prosegue con Rosa Chemical e Mara Sattei, che porta il suo pop contaminato da sonorità urban. A loro si aggiungono Enrico Nigiotti, cantautore dalla lunga esperienza tra talent e Festival di Sanremo, e i Gemelli Diversi, gruppo storico della scena italiana tra hip hop e pop.

Non mancano poi Bambole di Pezza, band tutta al femminile che porta sul palco un’anima più rock, e Cioffi, già presente anche nella seconda puntata. A completare il cast sono Maria Antonietta & Colombre, coppia artistica che unisce due percorsi importanti della scena indipendente italiana, insieme a Eddie Brock ed Elena D’Elia, tra i nomi più giovani della serata.

Il tutto è accompagnato, come sempre, dalla simpatia e dall’energia di Enrico Papi e Noemi, ormai affiatati alla guida dello show e pronti a dare il ritmo alla serata tra musica, battute e momenti di intrattenimento.

Dove e quando vedere “Yoga Radio Estate”

L’appuntamento con Yoga Radio Estate è programmato per stasera, martedì 18 agosto, in prima serata su Italia 1 a partire dalle 21.20 circa.

Per chi non riuscisse a seguire la serata in tv, la puntata resta disponibile anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity, dove è possibile recuperare tutte le esibizioni e i momenti più coinvolgenti dello show.