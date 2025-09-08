Chi è Camilla Mancini, la figlia di Roberto Mancini vittima di bullismo e ora protagonista di Forum

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Camilla Mancini è la figlia di Roberto Mancini, fra i protagonisti della nuova stagione di Forum. A volerla nella trasmissione è stata proprio la padrona di casa, Barbara Palombelli, colpita dalla storia personale e dal talento della giovane.

Chi è Camilla Mancini

Classe 1997, Camilla Mancini è la seconda figlia di Roberto Mancini, allenatore ed ex calciatore. Nonostante la giovane età Camilla è già una scrittrice affermata. Ha infatti pubblicato due libri: Sei una farfalla, uscito nel 2024, e Libera di essere me, andato alle stampe nel 2025. Nei suoi libri ha raccontato con coraggio il bullismo vissuto durante l’infanzia a causa della paresi facciale con cui è nata.

Una condizione dovuta ad alcune complicazioni durante il parto che l’hanno portata a vivere anni difficili, segnati dal dolore per i commenti cattivi e le domande altrui.“A scuola mi dicevano ‘Non puoi giocare con noi, sei diversa’. Vedevano un volto che non erano abituati a vedere e mi isolavano – ha confessato -. Il bullismo è diventato subdolo. ‘Ah, ma cosa hai al viso?’, oppure ‘Perché hai la bocca così?’. Non me ne capacitavo. Pensavo ‘E se non volessi rispondere?’ Non mi piacevo e non mi sentivo rappresentata da quell’immagine. Ero in lotta con la mia identità”.

Nel novembre del 2024, con grande coraggio, Camilla era stata la protagonista di un toccante monologo a Le Iene in cui aveva parlato di bullismo. “Avete ragione, sono diversa e mi sono sentita così per tutta la vita – aveva detto la giovane -. Ho deciso di raccontare le mie esperienze anche per sostenere chi vive una situazione simile e soffre in silenzio. Ho deciso che gli attacchi di panico e di ansia, nemici silenziosi, servono per farmi capire che è arrivato il momento di permettermi di essere vulnerabile. È quasi spaventoso ma voglio fidarmi di me, voglio provarci. La mia non è una guerra e, se mai lo è stata, è finita. Posso togliere l’armatura. Sono libera. Mi chiamo Camilla Mancini e sono bella e sono coraggiosa. Me lo dico da sola. E va bene così”.

Camilla Mancini a Forum

Una storia forte e importante, quella di Camilla Mancini, fatta di dolore, ma anche di riscatto e coraggio. Il racconto della figlia di Roberto Mancini ha attirato l’attenzione di Barbara Palombelli che ha deciso di leggere i suoi libri ed è rimasta colpita dalla figura di Camilla. Così tanto da volerla a Forum, programma che conduce ormai da tempo, affiancata dai ragazzi della trasmissione: Paolo Ciavarro, Camilla Ghini, Ladislao Liverani, Giulietta Campesi, Edoardo Donnamaria e Chiara Stile.

“Inizialmente ero titubante: la TV non è mai stata il mio mondo – ha confessato su Instagram -. Ma ho pensato che potesse essere una bella opportunità per farmi conoscere e parlare dei temi in cui credo fortemente. Forum è un programma che informa e dà spazio ai giovani: è stato questo a farmi dire “ci provo!”. La Camilla di qualche anno fa avrebbe detto di no per paura. Oggi invece dico sì. Continuerò a scrivere e a impegnarmi nel sociale, soprattutto nelle scuole: è la mia missione. Ma ora inizia anche questa nuova avventura”.