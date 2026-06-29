Radio Italia Live 2026 – Il concerto, le pagelle: Fedez scatenato si spoglia sul palco (9) Achille Lauro è emozione pura (8)

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Fedez

Grandi cantanti, musica e le hit dell’estate (e non solo) da cantare: Radio Italia Live – Il concerto sbarca a Palermo con un evento live aperto a tutti e gratuito. In scaletta tantissimi artisti, da Fedez a Serena Brancale, passando per Achille Lauro e Bambole di Pezza, sino a Irama e Sal Da Vinci. Tutti pronti a esibirsi sul palco del Foto Italico per un concerto trasmesso in diretta televisiva su Tv8, capace di attirare l’attenzione del pubblico.

Una conduzione fuori dal comune

In occasione del Radio Italia Live – Il concerto le luci si sono accese non solo su Palermo, ma anche su una conduzione fuori dal comune e che funziona. Quella delle voci più autorevoli dell’emittente radiofonica. A guidare il live e a presentare i cantanti Giuditta Arecco, Daniela Cappelletti, Marco Falivelli, Francesca Leto, Mauro Marino, Enzo Miccio, Paoletta ed Emiliano Picardi.

La sigla dell’evento è stata affidata a Saturnino, mentre sul palco è arrivata la Radio Italia Live Orchestra guidata dal Maestro Bruno Santori e pronta ad accompagnare i cantanti nell’avventura della serata. Particolarissima l’idea di realizzare delle schede per ogni cantante lette da Luca Ward con la sua voce inconfondibile.

Elettra Lamborghini è un uragano di simpatia. Voto: 8

Divina, unica e pronta a scatenarsi, Elettra Lamborghini ha guadagnato il palco sfoggiando un abito con diamanti e trasparenze. Con la sua solita simpatia ha scherzato con il pubblico, invitandolo a cantare a squarciagola le sue hit da Musica (e il resto scompare) e Voilà.

“Mi sono messa in pendant con le luci!”, ha scherzato l’ereditiera, prima di lanciarsi nell’ennesimo balletto. Coreografie, voce limpida: Elettra Lamborghini ha confermato ancora una volta di essere una star pronta a conquistare le classifiche e perfettamente a suo agio in televisione.

E c’è già chi è pronto a giurare che la prossima stagione televisiva la vedrà proprio come grande protagonista. D’altronde il pubblico la adora e trova in lei quella spontaneità che piace e crea una connessione fortissima.

“Sei bellissima!”, ha intonato il pubblico alla fine della sua esibizione, mentre la cantante si sventolava con un foglio per combattere il caldo e improvvisava un discorso motivazionale.

“So fare tutto! Che voglio fare in futuro? Non lo so, di certo non l’astronauta! Non fatevi mai dire dagli altri che non sapete fare qualcosa! Taac!”, ha concluso. Impossibile non amarla!

Fedez è magnetico (e si mangia il palco). Voto: 9

Ha superato il buio e ne è uscito più forte che mai. Fedez è tornato ufficialmente ad essere un artista capace di smuovere le folle e di trasmettere un’energia pazzesca. L’ha fatto a Radio Italia Live – Il concerto con un’esibizione che ha conquistato tutti.

Sul palco di Palermo, Fedez si è esibito sulle note di Battito, l’intensa canzone portata a Sanremo che racconta uno dei momenti più difficili della sua esistenza e la lotta contro la depressione. Un brano dal grande impatto emotivo che l’artista ha cantato in modo straordinario e con grande trasporto.

“Ciao Palermo! Innanzitutto grazie a Radio Italia per avermi voluto, qui è un onore pazzesco”, ha esordito Fedez. E dopo questo inizio l’artista ha deciso di realizzare un viaggio nel tempo, cantando alcuni fra i suoi più grandi successi, diventati tormentoni estivi da Vorrei, ma non posto a Senza Pagare.

“Volevo fare un gioco con voi e usare una macchina del tempo. Era il 2017 e l’estate suonava più o meno così”, ha detto Fedez, presentando Vorrei, ma non posto, uno fra i suoi più grandi successi, uscito ormai quasi dieci anni fa.

Durante l’esibizione il pubblico si è scatenato con il cantante che si è lasciato andare, togliendosi la maglia e restando a petto nudo. “Palermo, possiamo dire serenamente che questa sera ci siamo divertiti senza pagare!”, ha aggiunto Fedez, introducendo Senza pagare, per poi riprendere lo spettacolo del pubblico al Foro Italico con il suo cellulare.

Serena Brancale è una forza della natura. Voto: 7

Un abito rosso a pois e tanta passione: Serena Brancale è stata fra gli ospiti più applauditi del Radio Italia Live – Il concerto. Un’artista sanguigna e verace, con una voce straordinaria. Serena ha aperto la sua esibizione sulle note di Anema e core, facendo cantare tutta Palermo, poco dopo il pubblico ha ballato e si è scatenato con Serenata e ovviamente con Al mio paese, la hit dell’estate realizzata insieme a Levante e Delia.

“Io mi sento un po’ a casa in Sicilia, soprattutto perché quest’estate mi sono sentita con due amiche…”, ha detto Serena, accogliendo sul palco anche Delia.

Sal Da Vinci si racconta con commozione. Voto: 7

Cuore, musica ed emozioni: Sal Da Vinci conferma la sua forza e il suo legame fortissimo con il pubblico. Sul palco di Palermo l’artista ha cantato la nuova hit Poesia, ma soprattutto Rossetto e caffè e Per sempre sì.

Prima di cantare la canzone vincitrice di Sanremo 2026, Sal Da Vinci ha fatto un piccolo discorso, ripercorrendo la sua lunga carriera, segnata non solo da successi, ma anche da un inizio in salita e con tante difficoltà, come raccontato spesso da lui stesso.

“Ho sempre sostenuto che i sogni, per ognuno di noi, sono un’energia incredibile – ha detto -. Dico spesso che la musica non ha un orologio, non ha un calendario. Io posso essere solo un testimone di tutto questo. Grazie a ognuno di voi, sono riuscito a realizzare il mio sogno grazie alla musica. La musica è qualcosa di forte, intenso, emozionante, con la musica ognuno di noi accende la sua memoria. Negli ultimi tempi è successo qualcosa di incredibile, ho avuto la possibilità di presentare questa canzone al grande pubblico. E, grazie a voi, è entrata nei cuori ed è passata di bocca in bocca”.

Achille Lauro è emozione pura. Voto: 8

I concerti negli stadi sold out, le collaborazioni nel mondo della moda e le canzoni che hanno scalato le classifiche: Achille Lauro è fra i cantanti del momento. E anche a Radio Italia Live – Il concerto ha confermato la sua grandezza come artista.

“La prima volta che sono venuto qui, nel 2019, era appena uscita Rolls Royce e avevo avuto un’accoglienza stupenda!”, ha ricordato il cantante sul palco. Da allora sono trascorsi sette anni e la carriera di Achille è decollata, con canzoni come Amor, Comuni immortali e infine Incoscienti giovani, canzone con cui ha chiuso la sua partecipazione al concerto.