Arisa, nel nuovo album c’è tutta la sua trasformazione fisica e interiore

Una laurea in Lettere Moderne con indirizzo Storia del Cinema. Appassionata di libri, film e del mare, ha fatto in modo che il lavoro coincidesse con le sue passioni. Scrive da vent’anni di televisione, celebrities, costume e trend. Sempre con un occhio critico e l'altro divertito.

Getty Images Arisa, incredibile trasformazione fisica: l’evoluzione negli anni

Arisa negli ultimi mesi è stata al centro della cronaca e dei dibattiti mediatici per il notevole dimagrimento e l’incredibile trasformazione del suo aspetto, divenuto non solo più magro ma anche più raffinato ed etereo. Lei si è difesa, principalmente dai rumor che la volevano schiava di farmaci miracolosi, chiedendo che l’attenzione si concentrasse sulla sua voce, la sua musica, il suo nuovo lavoro.

Perchè Arisa il 17 aprile ha pubblicato un nuovo album Foto mosse ed è proprio dentro le nuove canzoni, scritte per la prima volta in prima persona, che si trovano molte risposte alla sua trasformazione. Basta leggerle con attenzione. Le 15 tratte, che compongono il suo ottavo lavoro in studio parlano di cambiamento e accettazione delle imperfezioni. Arisa usa l’immagine delle “foto mosse” per raccontare una vita fatta di cambiamenti, fragilità, amori complicati e ricerca di sé stessi.

Che Rosalba sia sempre stata una persona fragile e insicura non è un mistero e lo ha raccontato lei stessa più volte, nelle interviste come sui diari social, con quel candore disarmante che l’ha sempre contraddistinta e mai abbandonata. L’album mette al centro le fragilità umane, il bisogno d’amore e il valore della solitudine, vista non come un limite ma come uno spazio vitale. In alcune interviste, la cantante ha dichiarato che proprio nella solitudine riesce a trovare le risposte più profonde nei momenti bui.

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A differenza del passato, Arisa ha partecipato in prima persona alla scrittura dei brani, esponendosi e raccontandosi in modo intimo e personale il suo io più profondo. Il fatto che la scrittura e l’uscita del disco sia coincisa con un evidente cambiamento fisico della cantante ha suscitato grande attenzione mediatica, polemiche e speculazioni (da parte di chi ha ipotizzato l’uso di farmaci come Ozempic). Ma la cantante ha sempre risposto con onestà: Arisa ha dichiarato di trovarsi nella versione migliore di sé, avendo raggiunto un grande equilibrio, fisico e e interiorse, e imparato ad amarsi. Tutto ciò si è riflesso anche nel suo rapporto con il pubblico, attraverso look più audaci e rock sul palco, diversi dal passato.

Analizziamo nel dettaglio alcune brani e il loro significato:

Magica Favola

Non è una classica canzone romantica. Racconta una donna che smette di aspettare il “principe azzurro” e scopre che la propria felicità dipende prima di tutto da sé stessa. È una canzone sull’autonomia emotiva e sull’amore per sé.

Foto mosse

Manifesto dell’intero album, descrive un amore imperfetto, pieno di errori, ferite e riconciliazioni. Il messaggio è che le cose più vere non sono sempre ordinate o perfette: proprio come una foto sfocata può raccontare meglio un momento vissuto.

Portami con te

Una dichiarazione d’amore sincera e vulnerabile. La protagonista desidera fuggire dalle aspettative sociali e vivere un rapporto autentico, senza maschere né ruoli imposti.

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Arisa, insomma, è diventata più forte e sicura di sé, grazie anche ad un migliore rapporto con il proprio corpo, che ha imparato a non tormentare più come prima. E anche se non ha smesso di credere nell’amore e nella possibilità di trovare, prima o poi, il suo Principe Azzurro, ha capito che qualche volta le favole possono anche avere una sola Principessa.