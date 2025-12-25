William e Kate tra presente e futuro: passo dopo passo, la coppia sta assumendo potere, influenza e responsabilità, con il beneplacito di Carlo

Re Carlo prosegue le sue cure, che stanno dando ottimi risultati (come ha precisato), e intanto i riflettori della monarchia britannica si stanno spostando sempre più verso i principi del Galles: William e Kate. Non sono più soltanto l’erede al trono e la sua consorte, anzi. Oggi incarnano, agli occhi del pubblico e degli addetti ai lavori, l’idea di continuità della Famiglia Reale. Un futuro che non è più tanto lontano e astratto ma ben visibile nelle scelte che vengono compiute, così come nella gestione degli eventi ufficiali.

Un segnale da Buckingham Palace

Il 3 dicembre 2025, nel corso del sontuoso banchetto di Stato organizzato in onore del Presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier, il messaggio è stato molto chiaro. L’attenzione non è stata catturata soltanto da Re Carlo e dalla Regina Camilla.

A splendere è stata soprattutto Kate Middleton, seduta di fianco al capo di Stato e splendente con la tiara Strathmore Rose, la più importante mai indossata. Dall’altro lato del tavolo, William, al fianco della first lady tedesca, completava un’immagine studiata nei minimi dettagli. Nulla era casuale: la Monarchia mostrava di essere solida, presente e pronta, “qualunque cosa accada” sul fronte salute del sovrano.

La nuova generazione

Pochi giorni prima del banchetto era stato lanciato un altro segnale, che aveva fatto molto discutere. Il Principe George, di appena 12 anni, aveva accompagnata la madre Kate al Festival of Remembrance.

Si era inoltre seduto proprio tra lei e il nonno al Royal Albert Hall. Abito scuro e papavero appuntato al petto, il giovane erede ha mostrato una compostezza che non è passata inosservata. Per William e Kate è il modo più naturale per introdurre la prossima generazione: senza forzature, ma con gradualità e consapevolezza.

Nuova influenza per un futuro prossimo

Con l’aumento della loro visibilità cresce anche il peso delle loro opinioni. Secondo indiscrezioni di palazzo, William avrebbe ad esempio avuto un ruolo chiave nel pressing per allontanare definitivamente il principe Andrea dalla scena reale.

Un tema delicato, che avrebbe visto anche l’intervento deciso della Regina Camilla. E se Re Carlo resta l’unico vero decisore, è evidente che i Principi del Galles abbiano ormai “un posto al tavolo”. Nonostante le tanto discusse tensioni, padre e figlio stanno mostrando di riuscire a collaborare. Il Re non ha alcuna intenzione di farsi da parte ma, al tempo stesso, è consapevole che il futuro ha un volto preciso.

William, dal canto suo, è sempre più “presidenziale”, anche nelle immagini ufficiali. Viene infatti presentato come una figura autorevole, mentre Kate sta tornando gradualmente alla vita pubblica dopo la remissione dal cancro.

La coppia sta già delineando la propria idea di monarchia:

meno membri attivi;

meno rigidità;

più attenzione alle cause centrali (salute mentale, ambiente, infanzia).

