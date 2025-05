Che scuola fa Chanel Totti

Fonte: IPA Chanel Totti

Bellissima come mamma Ilary, determinata come papà Francesco: Chanel Totti, secondogenita della showgirl e del calciatore che non hanno mai smesso di far parlare di sé, ha compiuto 18 anni e si racconta con una voce tutta sua.

Tra outfit curati, viaggi da sogno e vita da teenager, la ragazza è abituata a mostrare sui social scorci di quotidianità che incuriosiscono migliaia di follower: una vita che, come tutti i ragazzi e le ragazze della sua età, passa anche attraverso i banchi di scuola: ma quale frequenta?

Che scuola frequenta Chanel Totti

Osservarla sui social è un po’ come sfogliare un album patinato: Chanel Totti sorride in spiaggia, si gode viaggi da sogno, posa con look sempre curatissimi. E in molti non possono fare a meno di notare quanto ricordi sua mamma Ilary: non solo nei tratti del viso, ma anche nei gusti, nello stile, nell’atteggiamento disinvolto davanti all’obiettivo.

Spesso è proprio insieme a lei che Chanel, ormai 18enne, parte per mete esotiche, tra foto rubate e momenti spensierati. Ma dietro a questa quotidianità invidiata da molti, c’è anche una routine che la avvicina a tanti suoi coetanei: Chanel, infatti, nonostante sia ormai parte di un mondo fatto di social, continua a frequentare regolarmente la scuola.

La secondogenita di Ilary Blasi e Francesco Totti, che ha festeggiato la maggiore età con una festa da sogno, è studentessa della St. Stephen’s School, uno degli istituti privati più esclusivi di Roma. Una scuola internazionale situata nei pressi del Circo Massimo che segue uno stile americano e permette l’iscrizione di ragazzi e ragazze dai 14 ai 19 anni. Le classi non seguono la numerazione a cui siamo abituati in Italia, ma vanno dalla 9ª alla 12ª.

L’istituto conta circa 300 studenti e permette agli alunni non solo di imparare perfettamente le lingue considerando che le lezioni sono in inglese, ma anche di poter imparare sul campo attraverso lezioni che avvengono in vari luoghi romani e partire per diversi viaggi d’istruzione. In più, gli studenti possono scegliere alcuni corsi per poter coltivare i loro hobby e inclinazioni, con discipline che passano dallo sport alla musica.

Lo studio resta una priorità, parola di mamma Ilary

Nonostante una vita che sembra divisa tra viaggi e momenti da sogno, la scuola continua a essere una parte importante della quotidianità di Chanel.

A confermarlo è stata proprio Ilary Blasi, durante una chiacchierata con Gianluca Gazzoli nel suo podcast Passa dal BSMT. Parlando del futuro della figlia, la showgirl ha spiegato: “A mia figlia Chanel piacciono molto i social, ma solo i social, non la televisione. Non mi ha mai parlato di televisione, più ambito social. Lei ancora sta facendo l’ultimo anno di scuola, quindi l’obiettivo adesso è diplomarsi. Dopo di che vorrei che continuasse e che abbinasse, se le piace lavorare con i social, insomma. Ci sono tanti escamotage oggi per lavorare con i social, master, lauree brevi che ruotano intorno a questo”.

Una dichiarazione che racconta bene la fase che Chanel sta attraversando: ancora tra libri e interrogazioni, ma con lo sguardo già rivolto verso un futuro forse da creator, senza escludere la possibilità di formarsi anche in quel campo.