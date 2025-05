Fonte: IPA Chanel Totti e Ilary Blasi

Non si parla d’altro che del mega party per i 18 anni di Chanel Totti: la secondogenita di Francesco Totti e Ilary Blasi ha festeggiato in modo indimenticabile la maggiore età. Prima una festa a sorpresa allo scoccare della mezzanotte a casa del papà, poi una cena con la mamma e infine un party da mille e una notte. E un cachet da capogiro: scopriamo tutto.

Chanel Totti, il party con il cachet da capogiro

Festeggiare 18 anni, per forza di cose, capita una sola volta nella vita: è l’occasione giusta per diventare “grande” celebrando questo traguardo senza badare a spese. Come hanno fatto Francesco Totti e Ilary Blasi per l’amatissima figlia Chanel: ambedue erano presenti alla festa, con i rispettivi partner, ovvero Noemi Bocchi e Bastian Muller (pur con qualche tensione). Ma quanto è costato un party così sfarzoso?

Il totale sarebbe superiore ai 30mila euro, che Totti e la Blasi avrebbero diviso a metà: anche la location non è stata casuale, la stessa del ricevimento dei suoi genitori e dei 40 anni del papà. Per la festa, tutto è stato organizzato nei minimi dettagli (e pare persino per tanto tempo). A curare l’evento è stata l’event planner Annalisa Vollero, che aveva già organizzato in passato delle feste per i figli di Totti, ovvero i 18 anni di Cristian e il compleanno della piccola Isabel.

I dettagli del party

Come anticipato, il party si è tenuto in una cornice mozzafiato, ovvero quella del Castello di Torcrescenza a Roma. Del catering si è occupato Michele Deleo della Tenuta San Domenico. Tutto è stato declinato sui toni dell’oro e dell’argento, oltre che del bianco. Il dress code? Elegant black, anche se la giovane ha poi indossato degli abiti scintillanti (ben due cambi di look per lei).

Non sono mancati diversi corner con piatti particolari, come la pizza fritta, il sushi, e alla fine della cena persino gli hamburger per tutti, con patatine fritte e open bar. Ha scelto, dunque, tutto ciò che ama, dai colori ai piatti. E per l’intrattenimento per i 200 invitati alla festa anche DJ e band dal vivo. “Chanel è una ragazza piena di amici, c’erano tutti alla festa. Le vogliono bene perché è molto semplice e molto educata”, ha detto l’event planner Annalisa Vollero.

Ilary e Totti presenti con i partner

Al party, non sono mancati loro: Ilary Blasi e Francesco Totti. La prima con Bastian Muller, che da poco le ha fatto la proposta di matrimonio secondo le indiscrezioni. E Totti, invece, con Noemi Bocchi. Durante e dopo la festa, molte foto e video sono stati condivisi sui social: uno, in particolare, ha dimostrato la tensione tra gli ex coniugi. Davanti alla torta, Chanel avrebbe voluto una foto di famiglia al completo. Ma mamma Ilary ha preferito non posare con il suo ex marito. Del resto, per il momento, non c’è ancora ufficialità per il divorzio: gli ex si sono dati battaglia (come dimenticare la Guerra dei Rolex?), e in tribunale è stato ascoltato “l’uomo del caffè”, ovvero Cristiano Iovino.