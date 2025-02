Sanremo 2025, il Grande Fratello di Signorini sfida il Festival di Carlo Conti

Quando arriva il Festival di Sanremo l’Italia si ferma (o quasi). Di certo a subire dei cambiamenti è la programmazione delle reti concorrenti, prima di tutto quella dei canali Mediaset che in genere lasciano spazio alle cinque serate più attese dell’anno. Come da prassi vanno in onda film evergreen che sono un’ottima alternativa per chi non vuole seguire la gara dei cantanti e persino Maria De Filippi fa un passo indietro, rinunciando alla prima serata del sabato, che coincide con la finale. Sembra, però, che il Grande Fratello voglia sfidare la sorte, lasciando intatta la consueta programmazione.

Il Grande Fratello va in onda contro Sanremo

Secondo quanto anticipato da Blastingnews, questo 2025 prevederebbe uno scontro aperto tra il Grande Fratello di Alfonso Signorini e il Festival di Sanremo di Carlo Conti. Tutto da verificare s’intende, ma se così fosse il pubblico sarebbe al cospetto di una situazione abbastanza nuova. Lo scorso anno, infatti, Pier Silvio Berlusconi aveva puntato sul cambio di programmazione per le reti Mediaset, mettendo in pausa il reality show in onda su Canale 5. Anche in quel caso si trattava di un doppio appuntamento ed era “sopravvissuto” soltanto quello del lunedì.

Nonostante gli ascolti non stiano premiando Signorini e il suo cast di inquilini, Mediaset starebbe azzardando una sfida diretta che andrebbe in onda il giovedì sera (13 febbraio), quando su Rai 1 va in onda la terza serata del Festival. “In queste settimane, gli ascolti dei raddoppi settimanali del GF non sono stati eccezionali e il programma è sceso più volte sotto la soglia dei 2 milioni di telespettatori, perdendo la sfida Auditel contro la fiction Un passo dal cielo 8, seguita da più di 4 milioni di appassionati. Sfidare il Festival di Sanremo, che totalizzerà almeno 10/11 milioni di spettatori, vorrà dire mettere a rischio la stabilità del reality show di Alfonso Signorini, il quale rischia di crollare sotto la soglia del 10% di share”, si legge.

Maria De Filippi ferma C’è Posta per Te

Fedele alle precedenti edizioni e meno “temeraria”, Maria De Filippi ferma il suo C’è Posta per Te che altrimenti si scontrerebbe il sabato sera contro la finale di Sanremo 2025, condotta tra l’altro dal suo grande amico Conti. Una decisione facilmente comprensibile: sebbene la conduttrice totalizzi ottimi risultati in termini di ascolti, l’ultima puntata del Festival è quella cruciale e che ogni anno attira il maggior numero di telespettatori. Del resto è proprio in quell’occasione che si scopre finalmente il tanto atteso vincitore.

Attualmente si conta solo un precedente eclatante in tal senso. Nel 2023 lo show della De Filippi è andato regolarmente in onda, nonostante il Festival, subendo un catastrofico (ma prevedibile) crollo negli ascolti rispetto ai numeri record che registra abitualmente ormai da anni.

Al posto di C’è Posta per Te, sempre secondo anticipazioni, dovrebbe andare in onda il film in prima visione assoluta Tutti a bordo, commedia del 2022 diretta da Luca Miniero con Stefano Fresi e Giovanni Storti (del trio Aldo, Giovanni e Giacomo). Il people show torna alla sua consueta programmazione la settimana successiva (sabato 22 febbraio), mentre la domenica dopo la finale di Sanremo (16 febbraio) sarebbe confermato l’appuntamento con il pomeridiano di Amici, in onda contemporaneamente allo speciale di Domenica In dedicato a Sanremo condotto da Mara Venier.