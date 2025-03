Stasera tutto è possibile, anticipazioni 4 marzo: gli ospiti di De Martino per la “festa di Carnevale”

Fonte: IPA Stefano De Martino

Come ogni martedì torna il consueto appuntamento con Stefano De Martino e Stasera tutto è possibile: una nuova puntata vede protagonisti il conduttore, che ormai ha raggiunto un successo stellare, così come il cast fisso e gli ospiti che invece vengono invitati di settimana in settimana. Oggi è Martedì Grasso, quindi è previsto un appuntamento all’insegna di una grande festa di Carnevale. Il tema della puntata è dunque “ogni scherzo vale”.

Stasera tutto è possibile, ospiti e anticipazioni del 4 marzo 2025

Un nuovo appuntamento di Stasera tutto è possibile ci attende oggi 4 marzo, Martedì Grasso, che segna tradizionalmente l’ultimo giorno di Carnevale. Il comedy show accoglie in studio, oltre al cast fisso del programma – quindi Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Vincenzo De Lucia – anche Massimo Lopez, Peppe Iodice, Lorella Boccia, Carmen Di Pietro, Paolo Conticini, Amelia Villano. Il comico Vincenzo De Lucia, invece, in questa puntata veste i panni di Barbara D’Urso, dopo aver già offerto performance di altre conduttrici, come Mara Venier. A completare il tutto troviamo la mascotte del programma, il Panda, animato da Francesco Garzia, e il dj Claudio Cannizzaro.

La serata è animata da vari giochi e prove: in questa puntata di Step potremo dunque assistere agli ospiti che si mettono in gioco con Stammi dietro dance, Segui il labiale, Patapouf e ormai il gioco che rappresenta un po’ il cuore e l’anima del programma, che invece è la Stanza Inclinata. Un programma che regala ore spensierate e che mette al centro di tutto il divertimento, anche perché, come sottolinea il conduttore, Stefano De Martino, non si vince nulla, quindi si partecipa per trascorrere qualche ora in allegria. La nuova puntata di Stasera tutto è possibile va in onda oggi 4 marzo alle ore 21,20 su Rai2, ed è visibile anche in live streaming e on demand.

Stefano De Martino e il successo

Intanto Stefano De Martino sta continuando a ottenere un successo dopo l’altro, con Affari tuoi e con Stasera tutto è possibile, programma che conduce ormai da anni. Domenica 2 marzo è stato ospite da Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa, dove ha affrontato, tra gli svariati argomenti, anche il suo successo smisurato, con il fermo desiderio di voler rimanere comunque con i piedi per terra. “Vivo in uno stato di inconsapevolezza totale, non voglio abituarmi a questa cosa (…). Ho conosciuto diversi artisti in questo periodo e ho avuto modo di capire che siamo tutti in affitto, me la godo per ora sapendo che ci sarà un momento in cui sarà un po’ meno”.

Molti ormai, quando si parla di De Martino, ci vedono un futuro più ampio e soprattutto solido: stiamo parlando del Festival di Sanremo, il palco più difficile di tutti. Ma lui non la vede allo stesso modo, non è ansioso di condurre la kermesse, proprio in virtù di quelle difficoltà. “Questo lavoro è simile al pilota di aerei, bisogna avere tante ore di volo per trasportare tanti passeggeri. Io ho iniziato su Rai2 con un piccolo aereo, ma Affari Tuoi è come un aereo di linea che fa tutti i giorni Napoli-Milano. Sanremo è come una traversata oceanica e la cosa mi spaventa. Al momento vorrei pilotare il mio aereo con disinvoltura. Dovesse mai arrivare, spero di essere pronto”.