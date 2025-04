Alfonso Signorini non lascia il Grande Fratello e riceve un doppio regalo da Mediaset

Fonte: Mediaset Alfonso Signorini non lascerà il Grande Fratello, che conduce dal 2020

Alfonso Signorini è sinonimo di Grande Fratello e viceversa. Deve pensarla così Mediaset che, nonostante le critiche e i bassi ascolti dell’ultima edizione del reality show, non ha alcuna intenzione di fare a meno del conduttore milanese. Nei giorni scorsi, dopo la vittoria di Jessica Morlacchi, si era parlato di una nuova conduttrice in arrivo al GF: c’era chi ha insinuato un ritorno di Ilary Blasi e chi invece l’arrivo di Simona Ventura. Ebbene, nulla di più falso.

Alfonso Signorini resta al Grande Fratello

Alfonso Signorini è stato confermato alla guida del Grande Fratello fino al 2027. Il conduttore del reality di Canale 5 ha la fiducia totale dei vertici Mediaset. A farlo sapere è 361magazine, da tempo molto vicino al presentatore.

“Malelingue spazzate via e Mediaset che raddoppia la fiducia. Alfonso resta al nel reality anche per le stagioni 2025/26 e 2026/27. – si legge sul sito – Alla faccia delle voci di corridoio e dei tweet al vetriolo, Signorini resta ben saldo alla guida della nuova edizione Grande Fratello. Altro che sostituzione, ridimensionamento o “pausa di riflessione”: Mediaset rilancia e lo conferma non per una, ma per due stagioni consecutive”.

In realtà era stato lo stesso Signorini a far aumentare esponenzialmente le voci di uno addio al programma con il saluto sibillino consegnato ai telespettatori al termine dell’ultima diretta: “I nostri stanno festeggiando e io ne approfitto per salutarvi tutti quanti, per dirvi che vi voglio tanto tanto bene. Buona vita a tutti e buon Grande Fratello”, aveva detto il 61enne con un’espressione che sembrava lasciar presagire un suo imminente addio.

A quanto pare un’impressione sbagliata. Del resto non è facile trovare qualcuno disponibile e adatto per un impegno totalizzante come il Grande Fratello, di cui Alfonso Signorini è anche autore, per oltre 6 mesi all’anno, raddoppi e sballottamenti in palinsesto compresi. Il giornalista è al timone della trasmissione dal 2020 anche se in passato è stato opinionista per svariate edizioni.

Niente di fatto per Ilary Blasi, che da sempre preferisce impegni più leggeri per dedicarsi prevalentemente alla vita privata e ai tre figli, e Simona Ventura, anche lei negli ultimi anni maggiormente dedita alla sfera intima che al lavoro dopo una lunga carriera di successi e impegni.

Al Grande Fratello cambiano gli opinionisti

Se dunque Alfonso Signorini resterà ben saldo al timone del Grande Fratello, diverse è il discorso sul fronte delle opinionista dove si potrebbero registrare degli stravolgimenti.

Tra Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, quella a rischiare maggiormente è ovviamente l’attrice, finita spesso al centro delle polemiche per i suoi commenti giudicati eccessivamente di parte secondo alcuni spettatori del programma.

Inoltre, la Luzzi, che è stata concorrente un anno fa nonché vincitrice morale della sua edizione, ha fatto anche scintille in diretta, in più di un’occasione, con lo stesso Signorini, il che aumenta le possibilità di un suo possibile addio al ruolo da opinionista.

Qualcuno ha avanzato il nome di Stefania Orlando come sostituta, dopo aver partecipato a ben due edizioni del Grande Fratello ma al momento non c’è nulla di certo. Eccetto il ritorno di Signorini.