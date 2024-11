GF, Helena prova ancora dei sentimenti per Lorenzo: Javier deluso

Fonte: Getty Images Helena al centro delle discussioni nella Casa

Una semplice lettera per il compleanno di Lorenzo Spolverato ha scatenato un terremoto al Grande Fratello. Helena Prestes, con questo gesto, ha fatto arrabbiare ben due persone: ha fatto innervosire Shaila Gatta, legata sentimentalmente al ragazzo, e Javier Martinez non ha nascosto i suoi sospetti: “Secondo me sei ancora innamorata di lui”.

Helena prova a tranquillizzare gli inquilini: “Non sono attratta da lui”

Helena si è difesa con veemenza, negando che la lettera avesse secondi fini: “Io non sono attratta da lui. Non sono più attratta da lui, è stato un momento. È evidente che non sono innamorata”. Tra le lacrime, ha poi aggiunto: “Gli ho scritto perché è il suo compleanno e io sono umana”.

Un gesto che, secondo la modella, nasce da un profondo senso di empatia. “Ho sempre detto che io credo nell’essere umano. Questo a prescindere che sia un gioco. Volevo dirgli delle cose, fargli gli auguri. Lui è lì nel tugurio e mi dispiace”. Javier, però, non ha nascosto il suo scetticismo: “Secondo me non era il momento giusto per farlo”.

Una storia finita, ma non per tutti

Helena ha provato a chiudere ogni discussione, spiegando che l’infatuazione per Lorenzo è solo un ricordo lontano: “Io ho la maturità di capire che ero infatuata di lui e poi è finita. Anzi, è evidente che non sono innamorata di lui. All’inizio eravamo così creativi, era l’uomo perfetto. Poi ho visto che è andato in un’altra strada e i suoi atteggiamenti non mi sono piaciuti”.

Però, ha ammesso quanto le sia costato scrivere quella lettera: “Sai quanto è stato difficile scriverla? Però è il suo compleanno e gli ho scritto perché io gli ho sempre voluto bene”. Javier, infatti, non è sembrato convinto: “Secondo me tu sei ancora innamorata di lui. O infatuata di lui”.

Vedendo che le sue spiegazioni non convincono neanche le mattonelle della Casa, Helena ha cercato di chiarire la natura del suo legame con Lorenzo, paragonandolo ad altri rapporti significativi della sua vita: “Io ho un legame leale con lui. Se lo amo, lo amo come amico, come ho amato Dayane (Mello, modella ed ex gieffina). Gli voglio bene da sorella. La mia lettera non è stata d’amore, è stata una lettera da sorella“.

Shaila ed Helena, un gioco che finisce a carte scoperte

Come se le lacrime per Lorenzo non fossero già abbastanza, Helena Prestes si è trovata coinvolta in un nuovo scontro, stavolta con Shaila Gatta. Durante il gioco dei ringraziamenti, entrambe hanno preferito lasciare da parte la cortesia per sfidarsi apertamente. La modella brasiliana non ha esitato ad accusare Shaila di essere troppo invadente, mentre l’ex velina ha colto l’occasione per tirare fuori il suo malumore sulla lettera scritta a Lorenzo.

“Dici che non te ne importa nulla di lui, ma poi gli scrivi”, ha attaccato Shaila, definendo il gesto una mancanza di rispetto.

Helena ha risposto senza perdere la calma, con un tono che ha reso il tutto ancora più tagliente: “Dovrai sopportarmi finché non esco”. Ma Shaila ha alzato il tiro, mettendo in discussione l’autenticità della sua coinquilina: “Sei una giocatrice, falsa dall’inizio alla fine”. Non contenta, Shaila ha aggiunto: “Chi sei tu senza di noi?”, un’affermazione che ha fatto esplodere definitivamente il confronto. Giglio ha tentato invano di intervenire, ma Luca Calvani ha preferito lasciare che le due protagoniste se la vedessero da sole.

Helena, ferma sulla sua posizione, ha contrattaccato con una stoccata altrettanto pungente: “Provo solo pena per te”. Shaila, glaciale, ha risposto: “Non mi interessa la tua opinione”.

L’affondo finale è arrivato dalla modella brasiliana, che ha accusato Shaila di essere invidiosa del favore del pubblico: “Sei gelosa perché sono stata eletta preferita”. Ma Shaila, con freddezza, ha messo il punto al litigio: “Sei una persona finta”, prima di uscire in giardino, lasciando Helena a crogiolarsi tra rabbia e vittimismo.