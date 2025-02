Sondaggi Grande Fratello del 10 febbraio: chi esce stasera

Fonte: IPA Stefania Orlando, i sondaggi del GF di stasera

Il circo del Grande Fratello non smette mai di regalare colpi di scena e ora il pubblico ha in mano il destino di cinque volti noti dello show. L’addio di Eva Grimaldi ha riscaldato gli animi nella Casa, scatenando strategie, vendette e facce lunghe degne di una telenovela sudamericana.

Amanda Lecciso, Iago Garcia, Pamela Petrarolo, Stefania Orlando e Zeudi Di Palma sono finiti nel tritacarne del televoto, ognuno con la propria dose di drammi e sospetti sulla coscienza. Gli equilibri interni sono saltati, gli schieramenti si fanno più netti e il pubblico, armato di telecomando, deciderà chi potrà ancora giocarsi il montepremi e chi invece dovrà tornarsene a casa con la coda tra le gambe.

Televoto aperto: chi rischia di più

Il pubblico è sovrano e, come in ogni arena che si rispetti, i gladiatori del televoto attendono il verdetto. I sondaggi di Forumfree danno in vantaggio Amanda Lecciso con il 25,67%, seguita da Iago Garcia con il 22,59% e Pamela Petrarolo con il 19,93%. Più in affanno Stefania Orlando e Zeudi Di Palma, con quest’ultima che, con un misero 12,76%, rischia di fare i bagagli. Gli equilibri sono fragili e un colpo di scena potrebbe ribaltare le sorti di chi pensava di avere il pubblico dalla propria parte. Qui, basta uno scivolone per trasformare un favorito in un eliminato.

Le dinamiche interne e le strategie di gioco

Nella Casa del Grande Fratello le alleanze durano quanto un gelato sotto il sole di agosto. Iago Garcia è finito nel mirino dei coinquilini, con accuse che spaziano dall’essere un abile stratega a un trasformista senza scrupoli. L’attore spagnolo sembra calcolare ogni mossa, e c’è chi non ha gradito. Anche Zeudi Di Palma non se la passa meglio: i suoi atteggiamenti sospettosamente studiati per il pubblico hanno sollevato più di un sopracciglio tra gli altri inquilini.

Amanda Lecciso, invece, gioca la carta della diplomazia. Si è trovata nel bel mezzo di polemiche innescate da Shaila Gatta e Jessica Morlacchi, ma ha mantenuto un’aria di superiorità zen, come se fosse in un ritiro spirituale più che in un reality. Questo atteggiamento le farà guadagnare punti tra gli spettatori o le si ritorcerà contro? Presto il verdetto.

Chi è il più amato e il meno apprezzato

Oltre al televoto eliminatorio, il pubblico ha dato il suo giudizio anche su chi meriterebbe un trono e chi invece il primo volo per casa. Helena Prestes si prende la corona della più amata con un 32,28%, seguita a debita distanza da Javier Martinez con l’11,63%.

Dall’altra parte della barricata, Lorenzo Spolverato si becca il titolo di meno apprezzato con un impietoso 19,02%, tallonato da Zeudi Di Palma con il 17,65%, che evidentemente non ha convinto abbastanza con le sue strategie. Se la popolarità fosse una moneta, qualcuno qui è decisamente in bancarotta.

Scontro acceso tra Stefania Orlando e Zeudi Di Palma

Lo scontro tra Stefania Orlando e Zeudi Di Palma è stato degno di un match di wrestling in prima serata. Stefania, armata di verità taglienti come coltelli da sushi, ha puntato il dito contro Zeudi, accusandola di fare più strategia sentimentale che reale interazione umana. Dall’altro lato, Zeudi ha difeso il suo diritto a vivere il reality come meglio crede, tra un bacio sospirato e un’occhiata languida alle telecamere.

Il pubblico si è diviso: da una parte i fan della franchezza spietata di Stefania, dall’altra chi pensa che stia solo cercando di smascherare un’abile giocatrice. Il televoto deciderà chi avrà avuto ragione.