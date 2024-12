Il Grande Fratello ha concluso il 2024 con una girandola di emozioni, imbarazzo e polemiche. Alfonso Signorini si è divertito ad alimentare un po’ di caos durante il tutti contro Maria Monsé, per poi calarsi nel vivo del racconto di Lorenzo. Questo ha però generato sentimenti contrastanti online, con tanti in difesa del gieffino costretto a una seduta di analisi in diretta (senza terapeuta) per una questione di ascolti.

Tutti contro Maria Monsé. Voto: 3

Da un confronto a tavola al quasi faccia a faccia violento in diretta durante l’ultima puntata del Grande Fratello di questo 2024. Maria Monsé e sua figlia Perla Maria hanno a fatica tentato di difendersi dalle accuse ricevute.

In molti ritengono che giochino a fare le vittime per ottenere clip e, dunque, visibilità. Il tutto al fine di restare in gioco il più a lungo possibile. Contro di loro le Non è la Rai, ovvero Ilaria Galassi e Pamela Petrarolo.

Incapace di gestire la discussione, e poco tutelata da Alfonso Signorini, Monsé ha ben pensato di giocarsi la carta degli aiuti passati. Una mossa condannata da tutti, che le ha fatto perdere qualsiasi chance di riabilitazione. Ha di fatto descritto Ilaria e Pamela come due con seri problemi economici, a caccia del suo aiuto al di fuori di Cinecittà. Maria Monsé la benefattrice, però, non ha convinto nessuno.

La storia di Lorenzo. Voto: 0

Nessuno dovrebbe essere costretto a condividere un passato del genere, come quello di Lorenzo, a favore di camera per gli ascolti di un reality show. È però successo e la cosa ha diviso il pubblico. È stata mostrata una clip, nella quale Luca lo esorta a perdonare il bambino che è stato.

Ma cosa gli è accaduto al tempo? Negli anni delle superiori è entrato in alcune bande, i cui membri lo obbligavano a fare delle cose. Azioni di cui neanche i suoi genitori sono a conoscenza. Si tenevano dei raduni veri e propri in capannoni in mezzo ai campi: “Spesso erano tutti più grandi e mi obbligavano a fare delle missioni”. Il riferimento va a furti ed “episodi di violenza fatti e ricevuti”. Gli promettevano de denaro, che non è mai arrivato, e se le cose non andavano bene “mi picchiavano, legavano e lo facevano anche con le ragazzine che frequentavano”.

Le lacrime non bastano, così come l’ammissione di non sentirsi abbastanza per vivere un sentimento pienamente. Per questo le parole della madre di Shaila hanno avuto un impatto devastante su di lui. La donna lo aveva definito “non una brava persona”.

Perché ciò non basta? Perché Signorini ha ancora delle domande, e così gli dice: “Questa gente arrivava a minacciarti anche con delle armi, giusto?”. Invece di far leggere la lettera della madre Cristina, poi, manda in onda la sua voce in diretta, tra gli applausi del pubblico e le lacrime del giovane. Si ha la sensazione che si sia superato un limite.

Il finto litigio. Voto: 5

In settimana, nel corso delle prove del ballo, c’è stato un litigio tra Eva Grimaldi e Stefania Orlando. In casa però ritengono sia stato orchestrato per ottenere una clip. La pensa così anche Alfonso D’Apice, che non le manda a dire. Spiega infatti che si sentirebbe “sminuito se tra 40 anni dovesse venire qua a fare questo”, invece di raccontare il proprio percorso umano e professionale.

La Orlando si sente offesa e spiega di non avere intenzione di usare mezzucci del genere. Non raccoglie la provocazione e chiarisce: “Non sei il signore che pensavo tu fossi”.

L’addio di Pamela. Voto: 10

Grande dignità per Pamela Petrarolo, che annuncia di dover lasciare la casa del Grande Fratello. Ha scelto di nascondere il proprio problema fino all’addio. Non ha voluto clip o confronti a voce bassa con gli altri concorrenti.

Ha ricevuto brutte notizie da casa e non è dato sapere altro, com’è giusto e sacrosanto che sia. Alfonso Signorini l’ha ringraziata, spiegandole come le porte siano sempre aperte per lei, dovesse risolversi la situazione e fino a che Ilaria resterà dentro come membro gruppo Non è la Rai.

Deve stare al fianco delle sue figlie, combattendo per un grande dolore. Signorini precisa (forse troppo): “Si tratta di un problema molto serio di salute, che deve affrontare, per una persona a lei vicina”.