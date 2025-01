Amore e vendetta – Zorro, quante puntate ha e dove vedere la serie con Miguel Bernardeau

Fonte: Ufficio stampa Mediaset Miguel Bernardeau protagonista di "Amore e vendetta – Zorro”

Grande coraggio, un’iconica maschera per celare la propria identità e la volontà di combattere per la giustizia dei più deboli sono gli ingredienti perfetti di Amore e vendetta – Zorro, la serie tv che riporta sul piccolo schermo le avventure del celebre eroe mascherato.

Un progetto del 2024 per la prima volta in chiaro su Canale 5 che promette di farci rivivere le avventure di uno dei personaggi più amati dal pubblico sotto cui si cela Don Diego de la Vega, interpretato da Miguel Bernardeau in una serie di appuntamenti a partire da martedì 7 gennaio 2025. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

“Amore e vendetta – Zorro” trama, cast ed episodi

Tutto pronto per rivivere le avvincenti avventure di Zorro, l’eroe mascherato creato da Johnston McCulley nel 1919, che torna sul piccolo schermo grazie a al reboot a puntate Amore e vendetta – Zorro. La serie, prodotta da Secuoya Studios e Amazon MGM Studios, arriva in prima visione assoluta ed esclusiva in Italia su Canale 5 per tutti gli appassionati dopo aver debuttato su Amazon Prime Video negli Stati Uniti e in America Latina.

La trama della serie ci riporta nella California del 1834 in un momento difficile a livello politico e sociale. Tra colonizzatori, nuovi governi e potenze mondali, le persone che si sentono in difficoltà sono i più deboli: i nativi indiani in condizioni di semi-schiavitù, i lavoratori messicani, sfruttati e oppressi e le persone arrivare in California per cercare benessere e nuove opportunità.

L’unica speranza del Pueblo de Los Ángeles è proprio Zorro, alter ego dell’aristocratico Don Diego Della Vega e unico figlio di Don Alejandro de la Vega, magnate terriero della California.

Dopo aver imparato l’arte della spada all’università, il giovane si impegna a battersi per la salvaguardia delle persone in difficoltà cercando di mantenere nascosta la sua identità di Zorro e provare a fare luce sulla morte del padre.

Fonte: Ufficio stampa Mediaset

La serie, che prevede dieci episodi da 52 minuti ciascuno, vede protagonista un cast stellare. A entrare nei panni di Don Diego de la Vega troviamo Miguel Bernardeau: classe 1996 e nato a Valencia, in Spagna, è figlio del produttore televisivo Miguel Ángel Bernardeau e dell’attrice Ana Duato, ed è diventato molto conosciuto a livello internazionale per aver interpretato Guzman Nunier Osuna nella serie Élite.

Accanto a lui, nella nuova serie, Luis Tosar nei panni di Don Alejandro de la Vega, Paco Tous, che è stato Agustín “Mosca” Ramos nell’apprezzatissima serie La casa di carta, Peter Vives, Elia Galera e Cristóbal Fernández, volto di Dani Rojas nella serie tv Ted Lasso.

Fonte: Ufficio stampa Mediaset

Vedremo poi Renata Notni nei panni di Lolita Marquez, Dalia Xiuhcoatl, Ana Layevska e Cecilia Suárez.

“Amore e vendetta – Zorro”, quando e dove vederla

L’appuntamento con Amore e Vendetta – Zorro è per la prima serata di martedì 7 gennaio alle 21:20 su Canale 5 in una serata evento che regala agli spettatori la visione delle prime tre puntate.

Successivamente, la programmazione proseguirà con due episodi per serata ogni settimana, salvo modifiche del palinsesto. Gli episodi sono disponibili anche in streaming on demand su Mediaset Infinity.