Un posto al sole, le anticipazioni del 26 marzo 2026: Manuela è in difficoltà

Ufficio stampa Rai Manuela con Niko e Jimmy, "Un posto al sole"

Torna l’appuntamento del martedì sera con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere uno dei titoli più amati della rete. Alle 20.50 ritroviamo i protagonisti della serie ambientata a Napoli, città che fa da cornice alle storie girate e prodotte da Rai Fiction, Fremantle e dal Centro di Produzione Rai partenopeo. Ecco le anticipazioni di giovedì 26 marzo 2026.

Nella puntata precedente del 25 marzo 2026

Mercoledì 25 marzo abbiamo lasciato i protagonisti di Un posto al sole così. Roberto tenta di costruire un rapporto con la figlia. Greta si ritrova a fare i conti con l’uomo che, nel recente passato, aveva scombussolato la sua vita di coppia. Angosciata all’idea di perdere il lavoro, Lorenza muove a compassione Diego, che la prende sotto la propria ala protettiva e prova a convincere i suoi soci a non licenziarla. Tra arrivi attesi e ingerenze non richieste, le famiglie Poggi e Cirillo si preparano all’imminente matrimonio di Niko e Manuela.

Anticipazione della puntata del 26 marzo 2026

Divisa tra la seduta di laurea e il suo matrimonio, Manuela si troverà di fronte a un imprevisto che non aveva messo in conto: come se la caverà? Roberto sembra aver capito che Greta sta attraversando un momento molto complicato. Cristina, intanto, sembra aver ritrovato il buon umore.

Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi le anticipazioni dal 23 al 27 marzo.