Un posto al sole, le anticipazioni del 25 marzo 2026: Greta fa i conti con un uomo del passato

Ufficio stampa Rai Il cast de "Il paradiso delle signore"

Torna l’appuntamento serale con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere uno dei titoli più amati della rete. Alle 20.50 ritroviamo i protagonisti della serie ambientata a Napoli, città che fa da cornice alle storie girate e prodotte da Rai Fiction, Fremantle e dal Centro di Produzione Rai partenopeo. Ecco le anticipazioni di mercoledì 25 marzo 2026.

Nella puntata precedente del 24 marzo 2026

Martedì 24 marzo abbiamo lasciato i protagonisti di Un posto al sole così. Ornella, desiderosa di novità, prova a scardinare le abitudini di Raffaele, mentre tra Lorenza e Diego scatta un momento di pericolosa vicinanza. Dopo aver visto Eduardo con Angelo, Grillo inizia a sospettare che anche Damiano sia coinvolto nei furti. Cristina continua a creare problemi in casa, prendendosela anche con Marina.

Anticipazione della puntata del 25 marzo 2026

Roberto tenta di costruire un rapporto con la figlia. Greta si ritrova a fare i conti con l’uomo che, nel recente passato, aveva scombussolato la sua vita di coppia. Angosciata all’idea di perdere il lavoro, Lorenza muove a compassione Diego, che la prende sotto la propria ala protettiva e prova a convincere i suoi soci a non licenziarla. Tra arrivi attesi e ingerenze non richieste, le famiglie Poggi e Cirillo si preparano all’imminente matrimonio di Niko e Manuela.

Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi le anticipazioni dal 23 al 27 marzo.