Un posto al sole, le anticipazioni del 24 marzo 2026: Lorenza e Diego, vicinanza pericolosa

Diego e Lorenza si avvicinano pericolosamente, Ornella agisce su Raffaele: la trama di "Un posto al sole" di martedì 24 marzo 2026

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Un posto al sole, le anticipazioni del 24 marzo 2026: Lorenza e Diego, vicinanza pericolosa
Ufficio stampa Rai
Lorenza, "Un posto al sole"
Chi è LORENZA in Un posto al sole? Cosa ha fatto DIEGO recentemente? Quando va in onda Un posto al sole?

Torna l’appuntamento serale con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere uno dei titoli più amati della rete. Alle 20.50 ritroviamo i protagonisti della serie ambientata a Napoli, città che fa da cornice alle storie girate e prodotte da Rai Fiction, Fremantle e dal Centro di Produzione Rai partenopeo. Ecco le anticipazioni di martedì 24 marzo 2026.

Nella puntata precedente del 23 marzo 2026

Lunedì 23 marzo abbiamo lasciato i protagonisti di Un posto al sole così. Qualcuno sta per scoprire che Eduardo è tornato a fare il criminale ed è ora parte della banda dei fratelli Esposito. Stanco delle tensioni con Ida, per la prima volta Diego si mostra severo con Lorenza, rimproverandola per i suoi continui ritardi al lavoro. Nel frattempo Monica, esuberante come sempre, torna a Palazzo Palladini per benedire la coppia dei futuri sposi.

Anticipazione della puntata del 24 marzo 2026

Ornella, desiderosa di novità, prova a scardinare le abitudini di Raffaele, mentre tra Lorenza e Diego scatta un momento di pericolosa vicinanza. Dopo aver visto Eduardo con Angelo, Grillo inizia a sospettare che anche Damiano sia coinvolto nei furti. Cristina continua a creare problemi in casa, prendendosela anche con Marina.

Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi le anticipazioni dal 23 al 27 marzo.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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