Un posto al sole, le anticipazioni del 24 marzo 2026: Lorenza e Diego, vicinanza pericolosa

Ufficio stampa Rai Lorenza, "Un posto al sole"

Torna l’appuntamento serale con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere uno dei titoli più amati della rete. Alle 20.50 ritroviamo i protagonisti della serie ambientata a Napoli, città che fa da cornice alle storie girate e prodotte da Rai Fiction, Fremantle e dal Centro di Produzione Rai partenopeo. Ecco le anticipazioni di martedì 24 marzo 2026.

Nella puntata precedente del 23 marzo 2026

Lunedì 23 marzo abbiamo lasciato i protagonisti di Un posto al sole così. Qualcuno sta per scoprire che Eduardo è tornato a fare il criminale ed è ora parte della banda dei fratelli Esposito. Stanco delle tensioni con Ida, per la prima volta Diego si mostra severo con Lorenza, rimproverandola per i suoi continui ritardi al lavoro. Nel frattempo Monica, esuberante come sempre, torna a Palazzo Palladini per benedire la coppia dei futuri sposi.

Anticipazione della puntata del 24 marzo 2026

Ornella, desiderosa di novità, prova a scardinare le abitudini di Raffaele, mentre tra Lorenza e Diego scatta un momento di pericolosa vicinanza. Dopo aver visto Eduardo con Angelo, Grillo inizia a sospettare che anche Damiano sia coinvolto nei furti. Cristina continua a creare problemi in casa, prendendosela anche con Marina.

Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi le anticipazioni dal 23 al 27 marzo.