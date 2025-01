Fonte: IPA Ivanka Trump

Il 20 gennaio 2025 è il giorno dedicato negli Stati Uniti a Donald Trump, visto che avrà luogo il suo insediamento come 47° Presidente dell’importante Confederazione americana. Al suo fianco ci saranno, come sempre, la moglie Melania Trump e i figli Barron, Ivanka, Donald Jr., Tiffany ed Eric. Tra di loro quella che più ha brillato negli eventi che hanno preceduto il fatidico insediamento è la first daughter Ivanka Trump, spesso descritta come la figlia prediletta del tycoon.

Anche alla Candlelight Dinner, serata di gala che ha avuto luogo la sera precedente l’insediamento, Ivanka Trump è apparsa bellissima ed elegantissima con un abito sorprendente.

Ivanka Trump, l’abito in perle e cristalli

Ivanka Trump è nata dal matrimonio di Ivana e Donald Trump nel 1981 a New York e, dopo un brillante percorso di studi universitari, culminati nella Laurea in Economia con lode, ha sempre dimostrato le sue capacità imprenditoriali sia gestendo l’azienda del padre che con i sui progetti personali.

La figlia del nuovo Presidente degli Stati Uniti d’America è stata presente anche a tutti gli appuntamenti importanti della terza campagna elettorale del padre, anche se ha scelto di non ricoprire un ruolo di spicco nella nascente amministrazione. Negli ultimi giorni Ivanka Trump è volata a Washington per sostenere Donald Trump nei giorni precedenti all’insediamento, raccontando le sue emozioni sul suo canale Instagram ufficiale: “Mentre l’inaugurazione si avvicina, mi ritrovo piena di gratitudine a riflettere sui momenti speciali condivisi con mio padre e la mia famiglia otto anni fa, quando siamo scesi dall’Air Force One per la prima volta arrivando a Washington D.C… Non vedo l’ora di vedere mio padre fare di nuovo il giuramento come 47° Presidente degli Stati Uniti. Sono orgogliosa della sua forza e resilienza incrollabili e sono entusiasta di festeggiare ancora una volta questo storico traguardo al suo fianco”.

Ivanka Trump non si persa neanche la Candlelight Dinner, che ha avuto luogo la sera del 19 gennaio 2024. Per partecipare all’importante cena di gala, la figlia di Donald Trump ha scelto un abito da mille e una notte, firmato da Oscar de la Renta: “Una serata indimenticabile alla Candlelight Dinner alla vigilia dell’insediamento di mio padre come 47° Presidente”.

Il vestito color argento era completamente decorato da perle e cristalli, che disegnavano la forma di numerosi fiorellini, che coprivano completamente la lunghezza dell’abito. Lo scollo della creazione di alta moda era leggermene arrotondato e si allungava con delle piccole maniche sulle braccia dell’imprenditrice.

Ivanka Trump ha accompagnato il suo look sfavillante con una morbida stola in tinta, appoggiata sulle sue braccia e con un paio di scarpe col tacco dello stesso colore.

Ivanka Trump, hairstyle e make-up

Se il vestito scelto da Ivanka Trump la Candlelight Dinner colpiva certamente nel segno, l’imprenditrice ha scelto di accompagnarlo con un make-up e un harstyle semplice. La figlia del nuovo Presidente degli Stati Uniti d’America, infatti, ha modellato la sua chioma in delle morbide onde con la riga in mezzo.

Ivanka Trump non ha indossato gioielli, a parte alcuni anelli, e ha scelto una tonalità nude di gloss per le sue labbra; il suo sguardo, invece, era sottolineato da mascara ed eyeliner, accompagnati da un semplice ombretto rosa.