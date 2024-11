Ivanka Trump, chi è e cosa fa la figlia di Donald e Ivana

Fonte: Getty Images Ivanka Trump

Ivanka Trump, la figlia “prediletta” del (di nuovo) presidente degli Stati Uniti d’America, Donald Trump, e della compianta Ivana Trump, venuta a mancare nel luglio 2022. Cresciuta a New York a pane e lavoro, oggi è un’imprenditrice che ha deciso di allontanarsi dal mondo politico nonostante l’ingombrante padre. Meno vita sociale, più autenticità. Sembrano queste le intenzioni della bella Ivanka che, nel frattempo, si è defilata anche dall’ultima campagna elettorale a stelle e strisce che ha consacrato Donald, ancora una volta, ai vertici del potere.

Ivanka Trump, da modella a imprenditrice

Al secolo Ivana Marie Trump, Ivanka è nata nel 1981 a New York ed è lì che ha studiato muovendo i primi passi nel mondo del lavoro. Dapprima ha frequentato la Chapin School a New York, poi si è diplomata al Choate Rosemary Hall a Wallingford nel Connecticut. Dopo due anni alla Georgetown University, ha deciso di trasferirsi alla Wharton School of Business della University of Pennsylvania, laureandosi in Economia con lode.

Solo le scuole migliori per Ivanka, secondogenita di Donald Trump e della compianta Ivana Trump, che tuttavia ha mosso i primi passi nel mondo del lavoro in un settore che poco ha a che vedere con il padre: quello della moda. La rampolla di casa Trump ha sottoscritto un contratto con la Elite Model Management nel 1995 e da quel momento la sua carriera ha spiccato il volo, collezionando copertine su Forbes, Harpers’s Bazaar, Page Six e passerelle per Versace, Thierry Mugler.

La moda è stato anche il campo di battaglia per le sue prime esperienze da imprenditrice. Ha creato una linea di gioielli, aperto il suo primo punto vendita in Madison Square Garden a New York, poi si è dedicata a una linea di scarpe e borse e, infine, all’abbigliamento vero e proprio.

Se di imprenditoria si parla, però, la secondogenita di Donald Trump ha collaborato praticamente sin da subito nell’azienda del padre, la Trump Organization, di cui è stata vice-presidente per molti anni.

L’esperienza alla Casa Bianca a fianco del padre Donald Trump

Se è vero che nell’alta società newyorkese era già un volto noto, noi europei abbiamo assaporato effettivamente per la prima volta la presenza di Ivanka Trump quando è diventata uno dei volti di punta del primo mandato presidenziale del padre. Dal 2017 al 2020 le è spettato il ruolo di consigliera senior alla Casa Bianca, dove si è trasferita con la famiglia.

Esperienza che ha deciso di non ripetere quando nel 2024 Donald ha deciso di candidarsi nuovamente, dopo la precedente sconfitta a vantaggio di Joe Biden. “Voglio molto bene a mio padre. Questa volta ho scelto di dare priorità ai miei figli piccoli e alla vita privata che stiamo creando come famiglia. Non intendo impegnarmi in politica”, queste le sue parole in un comunicato rilasciato ai media. Nonostante ciò, il 5 novembre 2024 Ivanka ha presenziato al primo discorso del padre neo-eletto presidente USA, insieme ai fratelli e alla matrigna Melania.

La vita in famiglia al fianco del marito Jared Kushner

Priorità alla famiglia, dunque, che ha costruito con il marito Jared Kushner sposato nel 2009, anch’egli imprenditore coinvolto nel primo mandato presidenziale del suocero. Nel 2017 Donald Trump lo ha nominato senior advisor, poi capo dell’Office of American Innovation della Casa Bianca.

Ivanka e Jared hanno avuto tre figli, Arabella (identica alla mamma), Joseph e Theodore, ed è anche per loro che entrambi hanno deciso di fare un passo indietro allontanandosi dalla politica. O almeno, sarebbe una delle motivazioni: da tempo si parla delle diverse posizioni tra padre e figlia in merito a diverse questioni cruciali, motivo per cui l’imprenditrice avrebbe preferito prendere le distanze.

Al di là della parentesi in politica, c’è molto altro nella vita di Ivanka. Si è convertita all’ebraismo prima di sposarsi, ha iscritto i figli in una scuola privata ebraica e frequenta abitualmente la sinagoga per le funzioni religiose. È solita praticare la meditazione, si cimenta da tempo nel jujitsu ed è anche appassionata di tennis, golf e sport acquatici. La sua tenuta a Indian Creek a Miami è una lussureggiante oasi di pace dove vive con marito e figli, due cani, un criceto di nome Chester e la nonna quasi centenaria Marie Zelníčková (madre di Ivana Trump).

Nel frattempo continua a fare l’imprenditrice, investe in aziende e progetti di vario tipo e si occupa di volontariato.