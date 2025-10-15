Ivana Castorina del Grande Fratello: “Ero un uomo. A 19 anni ho iniziato la transizione”

La concorrente del reality show di Simona Ventura ha condiviso la sua storia di transizione e rinascita: "Io sono quella che sono grazie a mia mamma"

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

Nonostante gli ascolti tv poco incoraggianti, il Grande Fratello 2025 sta entrando nel vivo. Tra le personalità che stanno attirando l’attenzione del pubblico c’è Ivana Castorina, che ha fatto il suo ingresso nella Casa più spiata d’Italia alla terza puntata condotta da Simona Ventura.

Una delle concorrenti più autentiche e coraggiose di questa edizione. Durante una conversazione notturna con le coinquiline Grazia Kendi e Giulia Saponariu, Ivana ha deciso di aprirsi e raccontare una parte fondamentale della sua vita: il percorso di transizione da uomo a donna.

Grande Fratello, Ivana Castorina era un uomo: la sua storia di transizione

Nel silenzio della notte, lontana dalle luci e dal clamore, Ivana Castorina ha parlato per la prima volta al Grande Fratello della sua identità di donna trans. Un racconto toccante, fatto di emozioni, dolori, ma anche di rinascita.

“Ho vissuto due vite e la prima è stata molto dura, fatta anche di discriminazioni e repressione“, ha spiegato la gieffina. “Da bambina mi mettevo i teli in testa per simulare i capelli lunghi e giocavo con le Barbie. I ragazzini aspettano i 18 anni per la patente, per diplomarsi, io ho aspettato i 18 anni per essere libera”.

Uno dei momenti più intensi della sua confessione è stato quello in cui Ivana ha parlato del suo coming out e del difficile dialogo iniziale con la madre. Un momento di rottura che si è poi trasformato in un legame indissolubile.

“Un giorno le ho detto: ‘Questa è l’ultima volta che mi vedi’. – ha ricordato la Castorina – Mia mamma si è messa davanti alla porta e mi ha chiesto: ‘Magari è un momento, e se cambi idea?’. Le ho risposto: ‘Io non cambierò mai idea, perché tuo figlio non è mai esistito’”.

Da quel giorno, sua madre ha deciso di accompagnarla lungo tutto il doloroso ma necessario percorso di transizione, sostenendola con amore e comprensione. E Ivana non l’ha mai dimenticato.

“Non è stato facile, ma poi è andata. Io sono quella che sono grazie alla mia mamma“, ha detto esprimendo tutta la sua gratitudine nei confronti della madre.

E dopo una serie di relazioni sbagliate è arrivato anche l’uomo giusto, che è poi diventato suo marito: Tony. “Oggi sono felicemente sposata”, ha rivelato con un sorriso pieno di emozione.

Il suo racconto è indubbiamente un messaggio potente di coraggio, identità e accettazione.

“Sono stata una persona transessuale, ho concluso il mio percorso a 19 anni e oggi sono Ivana, 36 anni, di Catania, sposata con Toni e operaia metalmeccanica: non ho nessuna etichetta!”, ha detto orgogliosamente, mentre le coinquiline le hanno dato il cinque in segno di ammirazione.

Chi è Toni, il marito di Ivana Castorina del Grande Fratello

Ivana Castorina, che lavora in una catena di montaggio in Sicilia, è sposata con Toni dal 2022. L’uomo mantiene un basso profilo sui social: il suo Instagram è privato e di lui si conosce poco, né l’età né la professione.

Al Grande Fratello Ivana non ha esitato a definire il marito il suo punto fermo: “Lui sa quello che vuole, è consapevole e molto concreto”, ha affermato.

Ha inoltre confermato che la fiducia totale di Toni le permette di sentirsi libera e tranquilla anche all’interno del programma di Simona Ventura.