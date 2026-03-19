Ivana Trump, venduta la casa di New York per 14 milioni di dollari

IPA La casa di Ivana Trump a New York

Camminando lungo le strade eleganti dell’Upper East Side, il salotto buono di Manhattan, è impossibile non lasciarsi conquistare dalle imponenti facciate in pietra calcarea, custodi di storie affascinanti e segreti inconfessabili. Un edificio in particolar modo ha sempre catalizzato l’attenzione dei passanti, eretto originariamente nel lontano 1899, un palazzo di sei piani perfettamente incastonato tra la lussuosa Fifth Avenue e Madison Avenue. A lungo, per decenni, è stato il rifugio dorato di Ivana Trump.

La casa di Ivana Trump è stata venduta

La (sontuosissima) casa di Ivana Trump ha da poco accolto un nuovo acquirente, mettendo la parola fine a un capitolo doloroso apertosi nel luglio 2022 con la scomparsa dell’imprenditrice. La trattativa si è chiusa a 14 milioni di dollari: una cifra pazzesca, eppure frutto di un ribasso vertiginoso rispetto alle aspettative iniziali (12,5 milioni in meno rispetto a quanto preventivato).

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Un crollo, quindi, se pensiamo alla primissima richiesta (26 milioni e mezzo di dollari), quando è stata lanciata sul mercato a pochi mesi dall’incidente domestico. Ivana scelse quel palazzo nell’autunno del 1992, chiudendo definitivamente le faticose pratiche di divorzio da Donald Trump. Un nuovo inizio accanto ai figli Donald Jr, Ivanka ed Eric. Nel 2022 Eric Trump ha fotografato la situazione con estrema lucidità: l’edificio rappresentava alla perfezione l’anima della madre. Lì si sentiva davvero a casa, tra quelle stanze che aveva reso tanto a sua immagine e somiglianza, e, parole testuali, era l’ultima cosa al mondo di cui si sarebbe mai sbarazzata.

Quelle stanze, all’epoca, erano anche e soprattutto un nido iper protetto, un luogo sicuro per crescere i tre figli in totale indipendenza. Eric Trump, che è stato designato come esecutore testamentario, si è occupato delle fasi di questa complessa operazione; parallelamente, ha preso in carico la vendita delle altre proprietà materne sparse tra Miami Beach e la Francia.

I dettagli della casa extra lusso

Osservando i dettagli e le caratteristiche della casa, si comprendono sin da subito le parole di Eric: lo stile eclettico e sfarzoso degli anni Ottanta, oltre ottocento metri quadrati calpestabili, un labirinto verticale progettato per ospitare ricevimenti di altissimo livello. Nulla di lontanamente “minimalista”.

Eric Trump ha ricordato pubblicamente l’amore viscerale della madre verso questi spazi, tra dettagli dorati incastonati ovunque, lampadari di cristallo giganteschi e pareti preziose rivestite in morbida seta rossa. Persino nella celebre biblioteca privata si trovavano stampe leopardate, scelte minuziosamente per i tessuti d’arredo.

Quando è stata messa in vendita, si è molto puntato sull’atmosfera generale, quasi evocando i “fasti inarrivabili della Reggia di Versailles”. Artisti esperti hanno dipinto a mano rari affreschi per impreziosire ulteriormente i saloni dedicati alle feste esclusive, immortalate in tantissimi scatti d’epoca. La dimora dispone di cinque camere da letto matrimoniali e sei bagni rivestiti con materiali pregiatissimi, ma c’è tuttavia una caratteristica architettonica davvero insolita per una magione di questa caratura: manca all’appello una vera e propria cucina completa, si trovano esclusivamente due piccole zone cottura a vista. C’è un motivo: nei suoi ultimi anni, prima della fatale caduta dalle scale, Ivana Trump ha trascorso i suoi pranzi e le cene nei ristoranti di lusso di New York.