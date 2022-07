Ivana Trump, le cause della morte. E il tributo dell’ex marito e dei figli

Fonte: IPA Ivana Trump

Stanno emergendo nuovi dettagli dopo la notizia, diffusa nella serata di giovedì 14 luglio, dell’improvvisa morte di Ivana Trump, prima moglie dell’ex Presidente Usa Donald e personaggio pubblico molto noto.

Ivana Trump, le cause della morte

Ivana Trump sarebbe morta dopo una rovinosa caduta dalle scale della sua casa di New York, a Manhattan, poche ore prima di recarsi dal suo parrucchiere, in vista di una vacanza a St. Tropez.

La socialite è stata trovata in fondo alla rampa di scale poco prima delle 13:00 (esattamente alla 12:40) di giovedì da un membro del personale che ha allertato la polizia. Ivana era già priva di sensi, “incosciente e insensibile” come è stato riportato da ABC News.

Le autorità sospettano un arresto cardiaco o una caduta mortale, ma la causa della morte deve ancora essere determinata ufficialmente.

Ivana era stata fotografata per l’ultima volta a New York City il 22 giugno, quando è stata vista lasciare la sua casa a schiera nell’Upper East Side per recarsi dal parrucchiere.

Ivana Trump, il tributo dei figli e dell’ex marito

Il figlio di Ivana, Eric Trump, è stato visto lasciare la casa, dicendo ripetutamente: “È un giorno molto triste, un giorno molto triste”. Anche la figlia Ivanka ha reso omaggio a sua madre in un emozionante post su Instagram.

L’ex presidente Donald Trump è stato il primo a condividere la notizia della morte della sua ex moglie sul suo network Truth Social. Le ha reso omaggio descrivendola come una “donna meravigliosa, bella e straordinaria”.

“Sono molto rattristato di informare tutti coloro che l’hanno amata, di cui ce ne sono molti, che Ivana Trump è morta nella sua casa di New York City”, ha scritto Donald.

Trump ha avuto tre figli con Ivana, che ha sposato nel 1977 e dalla quale divorziato nel 1992: Donald Jr, Eric e Ivanka.

Ivana Trump, le parole del figlio Eric

Il figlio di Ivana, Eric, ha confermato la notizia della morte di Ivana a DailyMail.com, dicendo in una dichiarazione rilasciata a nome della famiglia: “Nostra madre era una donna incredibile: una forza negli affari, un’atleta di livello mondiale, una bellezza radiosa e premurosa madre e amica”

‘Ivana Trump era una sopravvissuta. È fuggita dal comunismo e ha abbracciato questo paese. Ha insegnato ai suoi figli grinta e tenacia, compassione e determinazione”.

Ivana Trump, la dedica della figlia Ivanka

La figlia di Ivana, Ivanka Trump, ha pubblicato un tributo a sua madre su Instagram, condividendo diverse foto di famiglia nel corso degli anni.

“Ho Il cuore spezzato per la morte di mia madre. Mamma era brillante, affascinante, appassionata e incredibilmente divertente. Ha modellato con forza, tenacia e determinazione in ogni sua azione”, ha scritto Ivanka.

“Ha vissuto la vita al massimo, senza mai rinunciare all’opportunità di ridere e ballare”, ha aggiunto.

“Mi mancherà per sempre e manterrò sempre vivo il suo ricordo nei nostri cuori2.

Ivana, il primo viaggio dopo la pandemiae la paura del COVID

Ironia della sorte, il viaggio programmato da Ivana per St. Tropez era il primo post pandemia, come rivela la sua migliore amica Nikki Haskell a Page Six.

“Venerdì sarebbe partita per St. Tropez. Questo sarebbe stato il suo primo viaggio lontano dalla pandemia”, ha detto la Haskell. “Aveva così tanta paura di contrarre il virus”.

Ivana lascia 3 figli, 10 nipoti e sua mamma 95enne

Ivana Trump lascia sua madre, i suoi tre figli e 10 nipoti. La madre di Ivana, Marie Zelníčková, ha 95 anni e dovrebbe compierne 96 a settembre; è stata vista per l’ultima volta con sua figlia nel 2019, quando la famiglia si è riunita per celebrare il 93esimo compleanno della matriarca.