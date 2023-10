Fonte: IPA Ivana Spagna, ospite di "Belve"

Sarà una puntata senza dubbio scoppiettante quella di Belve che andrà in onda su Rai 2, e in streaming su RayPlay, questa sera martedì 17 ottobre. Ospiti della serata, l’allenatore di calcio Antonio Conte, la top model Eva Riccobono e la cantante Ivana Spagna. E sarà proprio quest’ultima, stando all’anteprima, a rilasciare le dichiarazioni destinate a diventare presto virali.

Ivana Spagna non mente sui ritocchini

Patty Pravo ha spudoratamente affermato di non essersi mai rifatta nulla, Federico Fashion Style ha detto di essere bello di natura: di fronte a Francesca Fagnani, nessuno ammette i propri appuntamenti dal chirurgo plastico. Fortuna che è arrivata Ivana Spagna a portare una ventata di sincerità nello studio di Belve. Ospite del programma, Spagna ha rivelato senza indugi: “Solo le orecchie non ho toccato, poi tutta la faccia l’ho ritoccata”.

La cantante ha svelato tutti i dettagli della propria routine di bellezza: “Mi piaccio di più dopo tutti i ritocchi che ho fatto. Ho cominciato con il naso a sedici anni, che i miei hanno fatto un sacrificio per farmi fare l’operazione, che per risparmiare non ho fatto nemmeno l’anestesia”. Dopo il primo intervento, ne sono seguiti numerosi altri: “Poi ho fatto i denti, i lifting, la bocca. Ero fuori di testa, adesso vedo le foto e sembravo una luna piena. Ma prima mi vedevo il solco, andavo a comprare le punturine, le tenevo in frigo e me le facevo io”.

Il grande lutto e il momento più buio

Ivana Spagna, ospite della giornalista più “bestiale” della tv, ha anche affrontato argomenti più profondi, come la perdita della madre: “Quando è morta mia mamma venivo da mesi di sofferenza, io andavo a cantare, tornavo a dormire all’ospedale vicino a lei. Quando è mancata la sera stessa sono andata a cantare, e ho finito la tournée”.

È stato il momento più difficile della vita della cantante: “Ero distrutta nell’anima e nel fisico”. Spagna ammette di aver ricorso a psicofarmaci: “Cose per dormire, pesanti proprio. Non avevo più voglia di andare avanti, di soffrire”. E rivela anche di aver pensato a una soluzione drastica: “Mi sarei tagliata le vene. Avevo organizzato tutto. Ho pulito la casa, ero lucida, non era una cosa disperata. Mi ha risvegliato nel momento in cui potevo non esserci più la mia gattina venuta davanti a me a miagolare”.

I contatti con l’aldilà

Ivana Spagna apre anche un siparietto paranormale, rivelando un suo talento segreto, quello di entrare in contatto con l’aldilà: “Noi quando finiamo in questa vita andiamo in un’altra dimensione, ve lo dico perché li ho visti veramente. Si vede la persona, non vedo i lineamenti ma vedo il pallore del viso e tutti i particolari del vestito”.

Pare che le apparizioni arrivino al mattino presto: “Alle cinque della mattina di solito. La prima volta ho visto una signora inginocchiata che scriveva nel mio salotto. Quando li vedo non riesco a comunicare con loro, mentre nei sogni mi dicono quello che succede”. E chissà cos’altro verrà fuori nel corso della nuova puntata di Belve.