Melania Trump di nuovo First Lady, il primo look è all’insegna della sobrietà

Melania Trump è la nuova First Lady d'America e per l'occasione ha sfoggiato un primo look all'insegna della sobrietà (forse troppo)

Donald Trump ha vinto le elezioni americane, di nuovo. Una vittoria (più o meno) annunciata che la moglie Melania ha accolto con grande emozione nei confronti dell’uomo che, in fin dei conti, non ha perso occasione di sostenere, nonostante le sue apparizioni ultimamente siano state sporadiche.

Nelle scorse ore la First Lady d’America aveva condiviso uno scatto speciale sui suoi social, immortalando il giovane Barron, unico figlio nato dalla relazione col presidente che quest’anno ha raggiunto la maggiore età, alle prese con il suo primo voto alle urne (naturalmente a favore di papà). In ultimo, l’abbiamo vista sul palco al fianco di Donald per il suo primo discorso, con un look sobrio e dimesso. È chiara la volontà di dare risalto al marito.

Nel primo look da First Lady di Melania Trump domina il grigio

Immancabile sul palco del Palm Beach County Convention Center in Florida, dove il marito Donald ha tenuto il primo discorso da neo-presidente degli Stati Uniti d’America, Melania Trump ha sfoggiato il suo primo look da First Lady. Un look che urla sobrietà da qualunque prospettiva lo si osservi, come del resto ci si poteva aspettare: uno dei suoi obiettivi è stato, senza dubbio, non togliere luce al marito e al suo importante traguardo.

Così per l’occasione ha scelto un tailleur di un grigio quasi anonimo, austero nelle linee e piuttosto mortificante per la sua silhouette. Diciamolo, forse un tantino esagerato.

Fonte: Getty Images

La giacca è un doppiopetto sagomato in vita ma con tasche e fianchi che mancano evidentemente di aderenza, rendendo la figura più pesante di quanto non sia. La gonna longuette – sempre di gran classe, s’intende – non aiuta a slanciare la figura della First Lady che ha mantenuto, invece, il suo beauty look del momento: un make up sui toni naturali che ben si sposa all’hairstyle

A compensare la totale noia del look, però, ci ha pensato il suo grande sorriso. Che fosse al fianco di Donald o dell’adorato figlio Barron, al suo primo voto da maggiorenne, Melania non ha nascosto l’immensa soddisfazione per il marito.

Pois alle urne e animalier a New York

Si sa, i look delle First Lady non sono mai casuali e hanno sempre una ragion d’essere. Perciò non stupisce che per accompagnare Donald Trump ai seggi in Florida la splendida Melania abbia optato per una mise decisamente diversa dal solito in cui dominano i pois.

Fonte: Getty Images

Ormai sdoganati da icone di stile di un certo livello come la Principessa del Galles, Kate Middleton, i pois sono tornati prepotentemente nel guardaroba della First Lady. Simbolo di una eleganza pacata e tutt’altro che appariscente, lo chemisier di Dior con cinturino in vita e lungo fino alla caviglia, portato con gli enormi occhiali da sole, sarà difficile da dimenticare. Come se non bastasse, si tratta anche di un capo “riciclato” che Melania aveva già indossato in occasione di un’intervista su Fox News.

Fonte: Getty Images

Dimessa alle urne e sul palco, più “strong” nel corso della campagna elettorale ormai alle sue ultime battute. Ed ecco che a New York, sul palco per sostenere il marito, la (non ancora) First Lady ha cambiato musica con un look zebrato, castigato ma decisamente più appariscente. Chissà se anche per questo secondo “mandato” da First Lady la nostra Melania tornerà a ispirarsi a Jackie Kennedy…