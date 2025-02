La lunga assenza, poi il ritorno in pubblico: quelle di Melania Trump sono scelte studiate, perché alla fine non sarà mai una "First Lady tradizionale"

Fonte: IPA Melania Trump

La vita di Melania Trump a un mese dalla seconda presidenza del marito Donald? Procede come sempre, e non sarà mai una First Lady tradizionale. Secondo i media, sarebbe concentrata totalmente sul documentario che arriverà su Prime Video: impegnata dunque professionalmente, prosegue la sua esistenza senza legarsi a doppio filo al ruolo del marito. Ed è sempre stato questo il suo volere.

Melania Trump, la vita da First Lady per la seconda volta

Melania Trump si è già presa uno stacco dalla vita da First Lady: quasi un mese di pausa dalle apparizioni pubbliche, ma il suo allontanamento dai riflettori durante le prime settimane del secondo mandato di Donald Trump non dovrebbero sorprendere nessuno, stando a quanto suggerito da fonti politiche a People. “Perché è così che vive”. Dimentichiamoci, dunque, la vita di una First Lady tradizionale. “Non lo sarà mai, perché lei non è così e ha le sue idee su cosa vuole fare”.

La fonte politica di Miami ha aggiunto che Melania si è molto “impegnata a portare avanti i suoi progetti personali e di recente è stata alla Casa Bianca per questo, per girare il suo documentario e le riprese si sono svolte in diverse location”, tra cui, per l’appunto, la Casa Bianca stessa. Al momento non si conosce ancora la data di uscita ufficiale del documentario della First Lady: secondo Variety, potrebbe arrivare su Prime Video durante la seconda metà del 2025.

Il rapporto con il marito Donald Trump

Nel corso dell’ultimo mese, Melania Trump ha soggiornato sia a Mar-a-Lago quanto alla Casa Bianca, ma non ha trascorso tanto tempo in veste ufficiale nella residenza del Presidente degli Stati Uniti. “Donald e Melania vivono entrambi a Mar-a-Lago e hanno un alloggio alla Casa Bianca, ma lei conduce una vita propria e si unisce a lui quando è opportuno in entrambi i posti”. Quando poi la First Lady si trova a Palm Beach, cerca di stare molto per conto suo, ma sovente si unisce al marito per cenare insieme.

I progetti di Melania Trump

Forse alcuni si aspettavano un impegno più attivo da parte sua, soprattutto dopo aver svelato il secondo ritratto ufficiale della Trump: un look del potere che aveva lasciato presagire il desiderio di prendere parte ai progetti politici. In effetti, un progetto che sta molto a cuore a Melania Trump è “Be Best”, campagna di sensibilizzazione che ha lo scopo di aiutare i bambini a combattere il bullismo online. “Saranno quattro anni entusiasmanti. Abbiamo molto da fare”, aveva dichiarato a Fox & Friends a gennaio.

Gran parte del suo tempo, tuttavia, viene dedicato al documentario: ecco perché sta mantenendo un profilo low profile, ma non solo. Perché, su sua stessa ammissione, non sarà mai una First Lady tradizionale, proprio come non lo è stata durante la prima presidenza di Donald. In ogni caso, c’è da dire che nelle – rarissime – occasioni in cui si è esposta politicamente in pubblico, le sue opinioni sono state definite in netto contrasto rispetto a quelle del marito, in particolare su temi importanti come l’aborto e l’immigrazione.