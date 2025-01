Fonte: IPA Melania Trump

Un documentario sulla vita di Melania Trump con costi stellari di 40 milioni di dollari. L’accordo è stato raggiunto con Amazon Prime Video, e dovrebbe arrivare sulla piattaforma entro la fine del 2025. Un progetto che potrebbe fare da apripista per ulteriori collaborazioni con la piattaforma di Jeff Bezos, i cui rapporti con Donald Trump non sarebbero dei migliori. Eppure, anche The Donald e il figlio Barron prenderanno parte al documentario.

Melania Trump, il documentario milionario sulla sua vita

Il progetto, diretto da Brett Ratner (regista accusato di molestie sessuali nel 2017 da sei donne), è incentrato sulla vita di Melania Trump, ex supermodella e First Lady degli Stati Uniti per la seconda volta, dopo il trionfo di Donald Trump alle elezioni americane. Uno spaccato che viene già definito “vanitoso” dalla stampa estera, a cui prendono parte il marito Donald Trump e il figlio Barron. L’accordo, riportato da Puck News, è stato raggiunto con Amazon per 40 milioni, ma anche Disney aveva fatto la sua offerta (di 14 milioni).

Perché Melania Trump, che negli anni scorsi è apparsa molto schiva, ha preso la decisione di condividere maggiori dettagli riguardo alla sua vita e quotidianità? Semplice: molti hanno notato che è più a suo agio, e desidera condividere la sua storia, abbracciando anche l’immagine pubblica. In breve: vuole controllarla maggiormente, perché ha un valore innegabile. E da First Lady per la seconda volta probabilmente non vuole commettere errori. “È sicura di sé e attenta alla sua immagine, e ora è pronta a essere ricompensata per il lavoro che ci ha dedicato”, ha svelato un insider a Page Six.

I primi dettagli sul documentario di Melania Trump

La sicurezza è indubbiamente un punto a favore di Melania Trump: da produttrice esecutiva, ha naturalmente insistito per avere il pieno controllo creativo sul documentario. Secondo quanto affermato dalla stampa, l’accordo potrebbe anche prevedere una quota sui profitti, dopo aver coperto i costi di produzione. Il progetto è stato inoltre preso a cuore persino da Jeff Bezos, interessato a ricucire i rapporti con i Trump.

“La sua esposizione controllata e quell’aria misteriosa hanno reso il pubblico più interessato alla sua vita, il che ha fatto aumentare il cachet”, ha spiegato una fonte. Il documentario, stando alle prime anticipazioni e ai dettagli, dovrebbe offrire uno sguardo molto raro e intimo sulla vita di Melania e sul motivo per cui è sempre stata tanto riservata per gran parte della sua carriera.

Il costo di 40 milioni è stato confermato tra tre fonti che sono a conoscenza dell’accordo. Il documentario, prima di approdare su Prime Video, avrà una piccola distribuzione nelle sale. Un rapporto più disteso tra Trump e il fondatore di Amazon non è escluso, considerando che Bezos, insieme alla fidanzata Lauren Sanchez, è stato avvistato a cena a Mar-a-Lago. Particolare è anche la presenza di Barron all’interno del documentario, dal momento in cui Melania ha sempre voluto proteggere suo figlio dalla costante esposizione mediatica. Evidentemente Melania ha compreso un aspetto: è meglio controllare la propria immagine in prima persona, anziché affidarla alle indiscrezioni e ai rumor.