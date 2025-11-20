Melania Trump, il fantastico abito bustier verde smeraldo per la cena di gala alla Casa Bianca

Getty Images Melania Trump chic in verde alla Casa Bianca

Se c’è una regola non scritta alla Casa Bianca è che la moda non si limita alla scelta di modelli e tessuti di tendenza, ma è un vero e proprio messaggio. Così, per il suo ritorno in grande stile, Melania Trump ha deciso di parlare chiaro attraverso il suo look verde smeraldo. L’occasione è stata la cena di gala organizzata lo scorso 18 novembre alla Casa Bianca, in onore del Principe Ereditario saudita Mohammed bin Salman.

Il significato dietro al prezioso abito firmato Elie Saab

C’è sempre tempo per tailleur rigorosi e colori tenui, ma non è questo il giorno. Per accogliere l’ospite della cena di gala alla Casa Bianca, Melania Trump ha puntato su un abito bustier verde smeraldo, perfetto per cingere la sua silhouette. La firma è una garanzia di lusso internazionale: quella di Elie Saab, celebre designer libanese. Ovviamente non è stata una scelta casuale, ma un esplicito omaggio al gusto del Medio Oriente.

ANSA

Direttamente dalla collezione Pre-Fall 2025, l’abito ha un valore di listino di circa 3.350 dollari (circa 3.150 euro), cifra importante ma che racconta un lusso accessibile, se paragonato all’alta moda su misura. Il suo punto di forza? Certamente risiede nel tessuto: si tratta di un jersey fluido trattato con un rivestimento metallico, che crea un effetto-pelle luminoso. Il taglio è un classico del Melania-style: scollo senza spalline, che lascia le spalle nude, un corpetto con leggere ruches e una gonna lunga fino ai piedi, caratterizzata da una pieghettatura verticale che slancia la figura.

Ma perché la First Lady ha scelto proprio il verde? Come sempre, nulla è lasciato al caso nei look di Melania Trump. Questa tonalità di verde è un chiaro riferimento alla bandiera dell’Arabia Saudita: così un “semplice” look si trasforma in un gesto di accoglienza verso il Principe saudita. Senza contare, poi, che la sfumatura smeraldo scuro è una tonalità “gioiello” che comunica opulenza e ricchezza, che si intona alla perfezione con gli interni crema e oro della residenza presidenziale.

ANSA

Gli immancabili accessori di Melania

L’abito di Melania parla da sé ed è anche per questa ragione che la First Lady non ha calcato la mano con orpelli, che sarebbero risultati superflui. Less is more, come si suol dire. Così ha scelto di non indossare collane, preferendo qualche punto luce: gli orecchini di diamanti e un anello scintillante. Ai piedi non potevano mancare le décolleté a punta con tacco a spillo, uno dei suoi “marchi di fabbrica”, perfette per esaltare un abito di tal fattura.

Una cena super lusso

Se è vero che la signora Trump ha brillato grazie al suo look, il resto non ha lasciato indifferenti. In un mix di politica e celebrities piuttosto usuale da quando il Presidente è al potere, la cena ha visto sedere al medesimo tavolo ospiti come Elon Musk e Jeff Bezos, insieme a icone dello sport come Cristiano Ronaldo, accompagnato da Georgina Rodriguez.

Anche il menu scelto per l’occasione, curato dagli chef della Casa Bianca, ha voluto rendere omaggio all’ospite: gli ospiti hanno assaporato una zuppa di zucca con mirtilli rossi, molto americana, ma il piatto forte è stato un carré di agnello in crosta di pistacchio, servito con salsa alla melagrana, ingredienti tipici della cucina mediorientale.