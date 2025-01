Il ritratto ufficiale da First Lady di Melania Trump: il look del potere, il messaggio e le differenze con il ritratto del 2017

Melania Trump è First Lady per la seconda volta. E il ritratto ufficiale, condiviso su Instagram nel profilo “Flotus”, è ben diverso da quello del 2017. Melania sembra aver abbracciato il potere, con un look impeccabile, come è nel suo stile. Ma il ritratto rimanda un messaggio potente, ovvero quello di una donna che ha tutto sotto controllo. Alta, composta, seria, nel suo look Dolce & Gabbana.

Melania Trump, il look del potere nel ritratto ufficiale da First Lady

Le mani sul tavolo, la figura slanciata, la foto in bianco e nero, una scala di grigi non priva di emozioni: dalla finestra, è possibile adocchiare il Monumento a Washington. Con questo ritratto ufficiale, Melania Trump torna alla Casa Bianca come First Lady per la seconda volta. Look in bianco e nero, blazer strutturato, pantaloni a vita alta e una camicia bianca: nessun gioiello. La foto è stata scattata il 21 gennaio nella Yellow Oval Room, il giorno successivo al giuramento del marito Donald Trump.

La posa è a dir poco stoica: la First Lady ha acconciato i capelli in onde morbide, un beauty “power” look, dove nulla è lasciato al caso. Anche l’assenza di gioielli è stata notata: Melania Trump si mostra al suo massimo, puntando a uno stile femminile contemporaneo. La fotografa è Régine Mahaux: si era occupata anche del ritratto del 2017. La giacca tuxedo, il pantalone a sigaretta coordinato: non manca la fascia smoking di raso nero, capi che vanno a comporre un power suit di enorme eleganza, certo. Ma non è una scelta casuale.

La Yellow Oval Room è stata ristrutturata inoltre da Melania Trump durante gli anni della prima presidenza del marito: “Ho selezionato con cura splendidi pezzi d’antiquariato dalla collezione della Casa Bianca. Ho disegnato personalmente un tappeto personalizzato con rose American Beauty, nastri blu e un motivo a traliccio per legare insieme il tutto. La Yellow Oval Room è uno spazio di calore e raffinatezza“, ha scritto nelle sue memorie.

Le differenze con il ritratto del 2017

Rispetto al ritratto del 2017, dove la First Lady aveva condiviso una foto a colori, maggiormente in primo piano (con le braccia incrociate, di solito un segnale che viene letto come di “chiusura”), è evidente il suo cambiamento. Sono molteplici i messaggi presenti nella foto. La First Lady non sembra avere l’intenzione di rimanere dietro le quinte: oggi sa cosa aspettarsi da questo ruolo importante.

Comunica dunque la sua volontà di mettersi al lavoro; inoltre, sembra piuttosto a suo agio davanti alla fotocamera, ma è perfettamente sensato. Melania Trump è stata tra le modelle più famose e apprezzate. Sicura di sé, composta ed elegante, la First Lady sembra prontissima ad abbracciare il potere, contrariamente a quanto accaduto nel 2017, dove è apparsa molto più riluttante. “So dove andrò. Conosco le stanze in cui vivremo. Conosco il processo”, ha rivelato in una delle sue ultime interviste a Fox & Friends. Come First Lady, è alla Casa Bianca: lontana dal suo amatissimo figlio Barron Trump, che vive e studia a New York City, oggi Melania rinasce una seconda volta. Come una donna di potere.