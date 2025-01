Rania di Giordania incontra Melania Trump, look a confronto

Di recente ha avuto luogo in Florida un incontro tra Melania Trump e Rania di Giordania. Le due donne hanno scelto dei look egualmente eleganti per il loro colloquio

Fonte: IPA Rania di Giordania e Melania Trump

Melania Trump sarà ufficialmente la nuova first lady degli Stati Uniti d’America dal 20 gennaio 2025, quando, insieme al marito Donald Trump, farà nuovamente il suo ingresso alla Casa Bianca. In attesa di ricoprire nuovamente il ruolo di rilievo nel paese oltreoceano, la moglie dell’imprenditore ha già ricevuto la visita di Rania di Giordania presso la sua meravigliosa villa in Florida.

Le due donne hanno discusso di temi importanti e, per l’occasione, hanno sfoggiato due look dalle tinte e dai tagli differenti, ma egualmente chic ed eleganti. Rania di Giordania ha deciso di essere un po’ più originale con uno stile navy, mentre Melania Trump ha scelto di far brillare la sua eleganza naturale, ricevendo la sua importante ospite con un semplice abito bianco.

Rania di Giordania sceglie lo stile navy

Rania di Giordania ha incontrato Melania Trump il 16 gennaio 2025 in Florida e, precisamente, a Palm Beach, dove si trova una delle residenze del futuro Presidente degli Stati Uniti d’America: la splendida Villa Mar-a-Lago. La futura First Lady ha accolto la Regina del regno hashemita in una sala molto prestigiosa della sua dimora, meravigliosamente affrescata e decorata da delle tende dorate. Davanti a una grande portafinestra con la parte superiore ad arco, Melania Trump e Rania di Giordania hanno condiviso una merenda, servita in un elegantissimo servizio da tè bianco con bordature color oro.

La Regina del paese mediorientale e la moglie di Donald Trump hanno avuto, così, la possibilità di scambiarsi delle opinioni e informazioni su dei temi molto importanti che stanno loro a cuore. Le due donne avrebbero parlato, infatti, soprattutto dei bambini e di come poter aiutare la loro formazione e il loro benessere, soffermandosi sui problemi della prima infanzia.

Fonte: IPA

Rania di Giordania ha raccontato quest’incontro con un post condiviso sul suo canale Instagram ufficiale: “È stato un piacere incontrare ieri la prossima First Lady degli Stati Uniti Melania Trump in Florida”. Nella foto che accompagnava il post si vedono le due donne intente a conversare. La Regina ha indossato, per l’occasione, un abito che arrivava fino a sotto le sue ginocchia blu navy a mezze maniche e con un cinturone in vita, che presentava anche dei decori bianchi.

Il vestito seguiva le forme della prima donna di Giordania, aprendosi nell’orlo con una linea più morbida. Le maniche dell’abito erano chiuse da dei lacci di stoffa che ondeggiavano sulle braccia della sovrana. L’outfit era completato da scarpe col tacco bianche e borsa in tinta.

Melania Trump, semplice ed elegante in total white

Melania Trump ha scelto uno stile piuttosto rigoroso da quando il marito è stato nuovamente eletto Presidente degli Stati Uniti d’America e, anche in occasione dell’incontro con Rania di Giordania, la First Lady non si è lasciata andare a fronzoli e colori accesi. Al contrario Melania Trump ha indossato per l’occasione un semplice tubino total white con taglio al ginocchio. Il vestito della futura prima donna degli USA era molto chic ed elegante e non presentava maniche, anche se semplicissimo.

L’incontro con Rania di Giordania arriva dopo il rifiuto della futura First Lady d’incontrare Jill Biden.