Fonte: IPA Rania di Giordania

Rania di Giordania è Regina del regno mediorientale dal lontano 7 febbraio 1999 e, da allora, è stata promotrice, per conto della Corona, di diverse iniziative benefiche, che puntano a migliore le condizioni di vita dei suoi sudditi, tra cui soprattutto le donne e i giovani. Proprio per sponsorizzare uno di questi progetti a sostegno dei più deboli, Rania di Giordania si è recentemente recata a Jerash, dove ha incontrato gli esponenti di un’associazione sostenuta dalla Jordan River Foundation, creata dalla precedente Regina Noor di Giordania ed ereditata poi dall’attuale sovrana.

Per il suo appuntamento importante Rania di Giordania ha indossato un look total black chic e rigoroso ma non ha perso occasione per sfoggiare un dettaglio trendy nelle calzature.

Rania di Giordania, il look total black

In ogni sua apparizione pubblica Rania di Giordania conferma il suo gusto in fatto di stile e la sua innata eleganza, alternando outfit chic e formali a look casual, ma comunque raffinati. Di recente, infatti, la Regina ha voluto accompagnare la nuora Rajwa, neomamma della piccola Iman, in un evento importante, indossando un semplice paio di jeans verdi, una maglia scintillante bianca e una giacca beije.

Ma Rania di Giordania apprezza anche i look total black, come quello dal sapore vintage sfoggiato, di recente, per la riunione con il consiglio di amministrazione della Business and Professional Women Association.

Adesso la Regina ha deciso d’indossare nuovamente un outfit declinato completamente in questo colore per incontrare il 5 gennaio 2025 i membri dell’Associazione Darb Al-Noor, sostenuta dalla fondazione che lei presiede. Quest’organizzazione si occupa di promuovere il turismo Giordano grazie all’attività lavorativa dei giovani componenti della congregazione, con esperienze culturali e culinarie. In particolare la sovrana ha incontrato Noor Banat, presidente dell’associazione, scegliendo per quest’occasione importante un outfit molto chic.

La Regina ha indossato, infatti, un completo nero composto da una gonna a pieghe plissettata lunga fino alle sue caviglie e una camicetta con le tasche sul davanti e le maniche lunghe. Il look elegante e rigoroso era però animato da alcuni accessori di tendenza.

Rania di Giordania, gli accessori

Rania di Giordania aveva già indossato di recente un outfit total black, ma la sovrana predilige anche i completi monocolore composti da gonna plissettata e camicia. Anche per la cerimonia di apertura del parlamento giordano, infatti, la sovrana è apparsa bellissima con un coordinato, così composto, rosso fuoco.

Il suo completo total black era animato, però, da alcuni accessori sorprendenti. La Regina, infatti, ha indossato una cintura di cuoio nera, adornata da un decoro dorato sul davanti. Anche le calzature della sovrana erano piuttosto trendy, perché si trattava di un modello molto apprezzato di recente: degli ankle boot con una spaccatura nella parte anteriore.

Rania di Giordania ha visitato il punto di ristoro Beit Al-Aseilat, gestito dall’associazione di giovani, dove ha potuto osservare l’attività di spremitura delle olive. In seguito la sovrana si è recata anche nel negozio che vende i prodotti realizzati dalle donne e dagli artigiani del luogo. Non sono mancati i momenti di confronto coi giovani locali per il buon proseguo della loro attività.