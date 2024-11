Rania di Giordania, sempre più unita a Rajwa. Ma anche in jeans non ha rivali

Fonte: IPA Rania di Giordania

Rania di Giordania ha accompagnato la nuora Rajwa al suo primo impegno pubblico dopo la maternità. Le due donne sono sempre più unite, la nascita della piccola Iman, lo scorso agosto, le ha avvicinate ancora di più. Rania ha preso sotto la sua ala protettiva la moglie di suo figlio e la sta preparando a diventare Regina, ma resta sempre la più bella del reame, anche quando indossa dei semplicissimi jeans.

Rania di Giordania e Rajwa sempre più unite

Rajwa di Giordania, moglie del Principe ereditario Hussein, è tornata al lavoro dopo la nascita della prima figlia. Ed è significativo che al suo primo appuntamento pubblico sia stata accompagnata dalla suocera, Rania di Giordania.

Fonte: IPA

Le due donne hanno visitato insieme il laboratorio del Naqsh Collective. Di questo primo appuntamento congiunto con Rajwa ha scritto Rania sul suo profilo social: “Squisiti design locali, realizzati a mano con amore. Mi sono divertita molto con Rajwa al workshop del Naqsh Collective ieri [24 novembre]”, sottolineando la perfetta intesa che ha con la nuora e che di fatto considera come una figlia, come lei stessa ha dichiarato in passato.

Ma è evidente che Rania vada d’accordo con Rajwa, la loro complicità è stata palese fin dalla festa di fidanzamento ed è proseguita anche durante le cerimonie per le nozze. E la nascita della prima nipotina non ha fatto che rafforzare questo legame. Rania è una nonna orgogliosa e si porta la piccola persino alle riunioni di lavoro.

Rania di Giordania passa il testimone a Rajwa

È chiaro che Rania stia preparando la nuora a diventare Sovrana, in un certo senso le sta insegnando i trucchi del mestiere, contando che Rajwa non proviene dall’aristocrazia, ma da una famiglia borghese e ha bisogno di capire le dinamiche di fondo.

Fonte: IPA

Rania si è assunta il compito di aiutarla in tal senso. Non a caso, hanno visitato insieme un laboratorio artigianale, visto che la Regina è sempre attenta a promuovere le produzioni locali, specialmente se sono realizzati da realtà femminili.

Rania di Giordania, i jeans verdi di Frame

Anche se Rania di Giordania sta spianando la strada verso il trono alla nuora, resta sempre imbattibile in fatto di fascino e stile, anche quando indossa dei jeans.

La Regina infatti si è presentata all’appuntamento con un look casual, ma per niente banale. I colori neutri dominano il suo outfit composto da una maglia scintillante e una giacca di Rabanne, abbinate a dei jeans verde tenue, del brand Frame e a una borsa di borsa Loewe Bracelet Pouch.

Fonte: IPA

Curatissima la french manicure di Rania, così come il make up rosato e i capelli lasciati ricadere in boccoli sulle spalle.

Rajwa messa in ombra da Rania di Giordania

Rajwa di Giordania invece ha optato per un look bordeaux, il colore del momento, che ha abbinato a una borsa di Bottega Veneta. Per quanto la Principessa sia elegantissima e la tonalità di tendenza le doni particolarmente, non riesce ad eguagliare la suocera che resta sempre una spanna sopra a tutte.