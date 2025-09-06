Rania di Giordania è apparsa più elegante e bella che mai con un classico completo bianco a una conferenza in Messico. La Regina si è concesso un vezzo femminile

Rania di Giordania è una delle Regine più note al mondo, visto che si è sempre fatta notare per la sua intelligenza, per le sue grandi doti in campo di stile e per la sua bellezza senza tempo. Ma la sovrana utilizza la sua influenza anche per far sentire la sua voce in tematiche importanti come quella della guerra nella striscia di Gaza, che è una delle tragedie che più di tutte sta sconvolgendo il mondo attualmente.

Rania di Giordania ha partecipato di recente alla XXI Conferenza Messico Siglo a Città del Messico con un look davvero elegante, che non escludeva, però, dei dettagli originali.

Rania di Giordania, il completo bianco

Rania di Giordania ha sempre dimostrato di essere in grado di influenzare la moda e di scegliere lo stile adatto a ogni occasione. Così è stato anche di recente quando ha deciso d’indossare un completo, composto da pantalone e giacca bianchi, per partecipare alla XXI Conferenza Messico Siglo a Città del Messico.

In quest’occasione importante, la Regina è apparsa più bella e chic che mai e ha scelto di trattare un argomento molto importante, come svelato sulla sua pagina Instagram ufficiale: “Poco fa alla XXI Conferenza Messico Siglo a Città del Messico, dove ho parlato della necessità di ripensare a cosa definisce veramente il progresso umano, di come la guerra a Gaza abbia sfidato le certezze globali e di quanto sia importante attingere alle nostre culture quando si definiscono i nostri valori”.

La sovrana ha selezionato un perfetto working look per l’evento importante, visto che il tailleur dal taglio classico le donava ancora più autorevolezza, mentre il colore bianco rendeva più moderno tutto l’insieme. Il pantalone di Rania di Giordania aveva la parte finale leggermente larga, invece la giacca della Regina avevo un profondo taglio a V.

La Regina ha scelto una camicetta davvero originale per completare il suo look, lasciandosi andare a un vezzo femminile, che caratterizzava tutto il suo outfit. Si trattava, infatti, di un capo d’abbigliamento viola con delle stampe in una tonalità più scura con design floreale e bottoni sul davanti. La camicetta presentava anche un particolare scollo, che imitava il design di una sciarpetta, donando ulteriore fascino a tutto il look.

Rania di Giordania, gli accessori

Rania di Giordania è già nonna-bis, visto che dopo la nascita della prima nipote, Iman, figlia di Hussein di Giordania e della Principessa Rajwa, negli ultimi mesi la sua famiglia si è allargata accogliendo anche la Principessina Amina, figlia di sua figlia Iman. La sovrana del paese mediorientale non perde occasione per mostrarsi sui social con le amate nipotine, ma l’essere diventata nonna non le ha fatto perdere punti in fatto di stile, anzi la Regina dimostra in ogni uscita pubblica la sua capacità di scegliere sempre dei look di tendenza.

Anche di recente, in occasione di un’importante conferenza in Messico, la Regina ha confermato il suo gusto per la moda, accompagnando il suo completo elegante bianco con un paio di scarpe col tacco in tinta e degli orecchini in oro con ciondolini pendenti.