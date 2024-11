Fonte: IPA Rania di Giordania

Rania di Giordania, nei suoi lunghi anni da Regina del paese mediorientale, ha sempre mostrato il suo innato fascino e la sua capacità di selezionare, per sé, i look più adatti a ogni occasione. Anche di recente, la sovrana ha mostrato tutta la sua bellezza con un outfit di colore rosso fuoco, composto da una camicetta e da una gonna plissettata. Accanto a Rania di Giordania si trovava anche la nuora Rajwa, moglie del figlio Al Hussein.

Rania di Giordania, il coordinato rosso fuoco

Rania di Giordania è una vera e propria regina di stile e, negli anni, ha saputo influenzare, con le sue scelte, lo stile di tantissime donne di tutto il mondo. Anche di recente, la sovrana ha ripreso un look anni Ottanta, indossandolo in un’occasione importante, e, lanciando, così, un nuovo trend.

Il 18 novembre 2024, invece, per l’apertura della ventesima sessione parlamentare della Giordania, la moglie di re Abdullah II ha voluto accendere la sua bellezza naturale con un completo rosso fuoco, composto da una gonna lunga, fino alle sue caviglie, e da una blusa a mezze maniche, che presentava un vezzo sul collo.

La parte inferiore del coordinato era caratterizzata da un elastico in vita e seguiva le forme della Regina, con un taglio dritto, animato da una fila di plissettature e da una balza, che si trovava all’altezza delle sue ginocchia. La blusa, indossata da Rania di Giordania, invece, aveva un rigonfiamento sulle braccia ed era arricchita da un fiocco di tessuto, legato al suo collo, dove non si trovava, invece, alcuna collana.

Fonte: IPA

La Regina ha completato l’outfit rosso fuoco, infatti, solo con un orologio con il cinturino in pelle, indossato al polso sinistro, con dei bracciali e con un evidente anello. Le calzature di Rania di Giordania, invece, erano delle semplici décolleté col tacco color carne, coordinate al colore della borsa, firmata da Chloe, con manico di metallo ad anello.

Rajwa di Giordania, bellissima con un look semplice

Per l’apertura del parlamento giordano, accanto al Re e alla Regina del paese, si trovava anche la nuora, Rajwa, moglie del primogenito Al Hussein, futuro sovrano del paese mediorientale. La coppia di giovani sposi, di recente, ha reso nonni i due sovrani e la stessa Rania di Giordania non perde occasione per raccontare al mondo la felicità per la sua nuova condizione.

Anche Rajwa di Giordania è stata presente all’apertura dell’organo legislativo del regno, con un look elegante e chic. La futura sovrana, infatti, ha indossato un completo total black, in contrasto con il rosso, scelto, invece, dalla suocera. Il coordinato, composto da una giacca, da un top e da un pantalone in tinta, era caratterizzato da una giacca con scollo a V e colletto maxi, arricchita da un grande cinturone in vita con dettagli color oro. Le maniche del capospalla presentavano, invece, delle aperture.

Fonte: IPA

Rajwa di Giordania ha portato con sé una mini bag nera e ha indossato una collana con un ciondolo luminoso rotondo. La Principessa ha scelto, per l’occasione, un make up leggero e ha fermato i suoi capelli in un’elegante coda.