Rania di Giordania, nuovo matrimonio a Corte: si sposa la Principessa Sara

Fonte: IPA Rania e Abdullah II di Giordania

Rania di Giordania e suo marito Abdullah II si apprestano a partecipare a un nuovo matrimonio a Corte. Infatti, la Principessa Sara, nipote del Re, si è fidanzata ufficialmente con Ali Al Sawaf, sei mesi dopo quello di sua sorella gemella, Aisha con Karim Al Mufti.

Rania di Giordania, sua nipote Sara si sposa: il look del fidanzamento

Gli ultimi due anni sono stati ricchi di belle notizie per Rania di Giordania che ha visto due dei suoi figli sposarsi e la nascita della prima nipotina, Iman, nata dal matrimonio tra il Principe Hussein di Giordania e Rajwa.

Adesso l’attende un altro Royal Wedding, quello di sua nipote Sara. Quest’ultima ha ufficializzato il suo fidanzamento con Ali Al Sawaf lo scorso 15 gennaio con una una festa cui ha preso parte suo zio Abdullah II.

La Principessa era raggiante nel giorno del suo fidanzamento. Sara indossava un abito color panna, a maniche corte, decorato con dei fiori ricamati con paillettes, simili a tulipani dorati, sul corpetto, firmato Valentino, coordinato a una stola in stoffa con inserti in pizzo. Il suo look era impreziosito da gioielli da favola, orecchini di diamanti e perle abbinati all’orologio Pathère di Cartier e a un braccialetto River di diamanti.. Sara ha scelto un make up naturale e ha lasciato i suoi capelli biondi sciolti.

L’outfit raffinato, scelto per il fidanzamento, ha dato un’anteprima di quello che dovremmo aspettarci al matrimonio. La Principessa Sara è nota per la sua eleganza ed è probabile che per il suo abito da sposa supererà se stessa. Quasi certamente opterà per uno stile più occidentale rispetto a quello scelto dai cugini e non è escluso che a creare il suo look di nozze sarà la Maison Valentino.

Nelle foto scattate durante la festa Ali e Sara sono stati immortalati nel momento in cui lui ha dato alla futura sposa l’anello di fidanzamento e poi non sono mancati i ritratti ufficiali della coppia sorridente.

Rania di Giordania non era presente al ricevimento. La Regina in effetti era impegnata con Melania Trump nei giorni scorsi, ma Abdullah era presente al fidanzamento della nipote. D’altro canto, Sara è la figlia di suo fratello Faisal.

Chi è la Principessa Sara

Abdullah II e Faisal sono figli del Re Hussein di Giordania e della seconda moglie, Antoinette Gardiner, conosciuta oggi come la principessa Muna, che ha avuto anche due figlie. Faisal è considerato il braccio destro di suo fratello maggiore, il Re Abdullah II. Ha avuto una lunga carriera nell’esercito giordano, dal quale si è congedato nel 2017.

Il Principe Faisal è stato sposato tre volte. Ha avuto quattro figli dal suo primo matrimonio con la principessa Alia, con la quale è stato sposato dal 1987 al 2008. Tra questi c’è Sara, nata nel 1997. La Principessa ha una sorella maggiore, Ayah (1990), è già sposata e ha tre bambini, un fratello Omar (1993) e una gemella, Aisha, che si è fidanzata sei mesi fa. Più una serie di fratellastri e sorellastre che il padre ha avuto nei suoi due successivi matrimoni.

Chi è Ali Al Sawaf, il futuro nipote di Rania di Giordania

Ali Al Sawaf è nato a Jeddah in Arabia Saudita nel 1997 ma è cresciuto e ha studiato in Giordania. Successivamente si è iscritto al King’s College di Londra dove ha conseguito una laurea in informatica. Attualmente lavora come ingegnere nel campo dell’intelligenza artificiale. È appassionato di sport, come la sua fidanzata, in particolare di calcio e arti marziali.