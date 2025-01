Rania di Giordania osa col look giallo-oro per il suo Re: “Sei tutto per noi”

Fonte: IPA Rania di Giordania

Rania di Giordania condivide sul suo profilo Instagram gli auguri di compleanno a suo marito Abdullah II. Nel post la Regina sfoggia un look giallo, semplicemente divino, firmato Oscar de la Renta, col quale fa al suo Re una dedica piena d’amore: “Sei tutto per noi”, rendendo così ancora più speciale il suo genetliaco.

Rania di Giordania, il compleanno di suo marito Abdullah II

Abdullah II, marito di Rania di Giordania, compie 63 anni. È nato infatti il 30 gennaio 1962. Sua moglie ha voluto festeggiarlo con una dedica speciale sul suo profilo Instagram, che va ben al di là degli auguri formali che abitualmente vengono condivisi sui profili social delle Case Reali.

Rania ha infatti voluto esprimere pubblicamente tutto il suo amore per il Re, scrivendo: “Buon compleanno! Sei tutto per noi ❤️”, aggiungendo alla dedica persino un cuoricino rosso. Rania si esprime al plurale, includendo l’amore dei loro figli e del popolo giordano per il loro Sovrano, ma si sente che esprime vero affetto per suo marito.

Sono moltissimi i messaggi di auguri dei sostenitori della Famiglia Reale hashemita. In tanti riconoscono la saggezza con cui Abdulla II dirige la Giordania e c’è chi scrive su Instagram: “Capelli grigi; Quella corona che adorna la testa dei saggi porta con sé lunghe storie e anni trascorsi. Nel caso di Sua Maestà il Re Abdullah II, i capelli grigi non sono solo un segno del passare del tempo, ma piuttosto il testimone di un’intera epoca. di dare, costruire, sfidare e servire la nazione. In ogni filo bianco c’è una storia da raccontare e in ogni ruga deriva una saggezza. Noi giordani alziamo la testa orgogliosi di voi e dei vostri risultati e vi assicuriamo che resteremo con voi nella buona e nella cattiva sorte, camminando sulla via della costruzione e del progresso, verso un futuro migliore per la nostra amata Giordania”.

Rania di Giordania, il look giallo di Oscar de la Renta

Insieme alla dedica d’amore, Rania ha postato una foto che la ritrae insieme al marito Abdullah II. I due sono in una magnifica veranda, sembrerebbe al tramonto, l’una accanto all’altra in piedi. La Regina indossa uno splendido look monocromatico giallo accesso.

L’abito midi, in misto lana, con gonna svasata, maniche a tre quarti, cintura sottile in vita e due piccoli fiocchi sul corpetto, è firmato Oscar de la Renta. Rania lo abbina a un paio di Mary Jane in raso giallo brillante, con tacco alto e sottile, di Aquazzura e una borsa a tracolla con catena che porta su una spalla. Anche i gioielli, bracciali e anello, sono in oro giallo, mentre i capelli sono lasciati sciolti sulle spalle.

Tra l’altro Rania e il marito hanno molto da festeggiare nei prossimi mesi. Infatti, diventeranno di nuovo nonni, la loro figlia Iman è incinta, e è stato annunciato il fidanzamento della loro nipote Sara.

Abdullah II di Giordania, gli auguri del Principe ereditario Hussein

Anche il figlio maggiore di Rania di Giordania e Abdullah, Hussein, ha voluto fare gli auguri al padre condividendo su Instagram una foto in bianco e nero che li ritrae insieme, con questa dedica: “Ogni anno sei il pilastro di questa nazione, il suo orgoglio e la sua gloria. Con la protezione del Compassionevole, il nostro maestro. Anno dopo anno, sei il pilastro incrollabile di questa nazione. Che Dio vi benedica e vi protegga, Vostra Maestà”.

Hussein, qualche giorno fa, è stato a Londra con sua moglie Rajwa e ha incontrato William. Poi privatamente lui e la Principessa si sono trovati con i Principi del Brunei per un drink tra amici.