Rajwa di Giordania, incontro segreto a Londra con la Principessa. Ma non era Kate Middleton

Fonte: IPA Rajwa di Giordania

Rajwa di Giordania con suo marito Hussein hanno fatto un viaggio a Londra dove si sono incontrati segretamente con un’altra giovane coppia di teste coronate, ma non si tratta di William e Kate Middleton.

Rajwa e Hussein di Giordania, l’incontro segreto a Londra

Infatti, Rajwa di Giordania e Hussein, figlio maggiore di Rania di Giordania e Abdullah II, hanno sfruttato al massimo i giorni di permanenza a Londra, occupando al meglio il loro tempo. Così, hanno deciso di incontrare privatamente il Principe Abdul Mateen e la Principessa Anisha Rosnah del Brunei.

L’appuntamento non è stato pubblicizzato. Hussein e Abdul si sono limitati a postare una foto sui loro rispettivi profili Instagram, che li ritrae insieme con le rispettive mogli. Sembra l’incontro di quattro amici in uno dei splendidi hotel della capitale britannica.

Rajwa di Giordania e Anisha del Brunei, la sfida dei look

Rajwa e Anisha non hanno sprecato l’occasione in fatto di look, anche se si trattava di un incontro privato. La Principessa di Giordania ha indossato un completo nero, composto da un lupetto e da una gonna lunga e ampia che ha abbinato a dei camperos.

Mentre Anisha ha optato per una giacca in tweed azzurra, coordinata a dei pantaloni neri e a delle décolleté.

I Principi hanno voluto mantenere basso il profilo: niente cerimoniale, foto ufficiali o look formali. Solo appunto un incontro piacevole tra due coppie di amici, almeno questo è il messaggio che hanno voluto comunicare entrambi i Principi sui loro social.

Infatti, Hussein ha scritto su Instagram: “Con i nostri cari amici, il Principe Abdul Mateen e la Principessa Anisha Rosnah del Brunei”. Allo stesso modo ha commentato Abdul Mateen: “Con i nostri cari amici, il Principe Abdul Mateen e la Principessa Anisha Rosnah del Brunei”.

Anche se i Principi hanno voluto rendere pubblico questo incontro, di fatto restano un segreto i dettagli del colloquio. Probabilmente si sono trovati per mangiare qualcosa in un locale esclusivo di Londra e per magari promuovere delle strategie comuni in Gran Bretagna.

Hussein di Giordania, la visita al suo caro amico William

In effetti, il figlio maggiore di Rania di Giordania è stato accolto in Gran Bretagna da William che lo ha ospitato a Windsor. Il Principe del Galles ha anche condiviso lo scorso 27 gennaio scorso su Instagram il video della cerimonia di benvenuto per Hussein, commentando: “Diamo il benvenuto al principe ereditario di Giordania, Al Hussein bin Abdullah II, a Windsor questa mattina”.

E Hussein ha risposto definendo William “il suo caro amico”. Ma all’incontro coi Principi del Brunei, Kate e Will non c’erano. Lady Middleton pare non abbia avuto alcun contatto con la Principessa Rajwa, nella sua agenda non era previsto alcun colloquio, formale o informale che fosse.