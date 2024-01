Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Melania Trump in lutto, è morta a 78 anni sua mamma, Amalija Knavs. L’ex First Lady ha dato l’annuncio con un messaggio pieno di tristezza su X.

Melania Trump, morta la mamma: il toccante messaggio su X

Amalija Knavs si è spenta martedì 10 gennaio dopo una lunga malattia a 78 anni. Melania Trump perde sua madre e il suo sostegno, la persona sulla quale poteva contare in qualsiasi momento. Melania ha voluto salutare per l’ultima volta la mamma con un post su X con cui ha annunciato il decesso: “È con profonda tristezza che annuncio la morte della mia cara mamma Amalija. Amalija Knavs era una donna forte che si comportava sempre con gentilezza, calore e dignità. Era devota al marito, alle figlie, al nipote e al figliastro. Ci mancherà oltre ogni ragione e continueremo a onorare la sua memoria”.

Le condizioni di salute di Amalija Knavs erano peggiorate all’inizio di questo mese. A renderlo noto è stata la stessa Melania Trump per giustificare la sua assenza in Florida a capodanno. L’ex First Lady spiegò di essere stata al capezzale della madre, soffocando ogni pettegolezzo sull’ennesima crisi con suo marito Donald Trump.

Melania Trump, lo stretto rapporto con sua mamma Amalija Knavs

Con la morte di sua mamma Amalija, Melania perde una colonna portante della sua vita. Spesso isolata e circondata da poche e fidate persone, la moglie del Tycoon ha mantenuto sempre uno strettissimo rapporto coi genitori. Come riporta Paris Match, durante la presidenza Trump, Viktor e Amalija Knavs seguirono la figlia alla Casa Bianca dove avevano un loro appartamento privato.

Poi hanno seguito Melania a Mar-a-Lago, la villa che i Trump hanno in Florida e avevano anche un appartamento nella Trump Tower a New York.

Donald Trump, il ricordo della suocera Amalija Knavs: “Donna incredibile”

Donald Trump ha condiviso con la moglie il dolore per la scomparsa di Amalija. Il Tycoon ha ricordato la suocera con un messaggio sul suo Social Truth: “Questa è una notte molto triste per la famiglia Trump!!! Melania è una mamma bellissima e Amalija è appena volata in cielo. Era una donna incredibile che ci mancherà!“.

Chi era Amalija Knavs, la mamma di Melania Trump

Nata nel 1945, Amalija Knavs (Amalija Ulčnik) era originaria di Raka, un villaggio vicino a Krško (Slovenia) ed era specializzata in cartamodelli per creazioni di moda. Ha sposato Viktor Knav che gestiva una concessionaria di automobili e motociclette. Dalla loro unione, nel 1970, è nata Melania. Amalija e il marito sono stati naturalizzati come cittadini statunitensi nell’agosto 2018.