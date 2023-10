Melania Trump, “Donald le chiese di mettersi in bikini per i suoi amici”

"Donald Trump chiese a sua moglie Melania di mostrarsi in costume davanti ai suoi amici per ingelosirli". L'ex First Lady lo ha raggelato

“Donald Trump chiese a sua moglie di mettersi in costume per i suoi amici“, questo è quanto rivela il miliardario australiano Anthony Pratt in registrazioni ottenute da 60 Minutes Australia e condivise dal New York Times. L’ex presidente ha immediatamente smentito queste indiscrezioni, bollandole come fake news.

Melania Trump, la squallida richiesta di Donald

Nell’audio, registrato a insaputa di Anthony Pratt, l’imprenditore australiano racconta di come una volta Donald Trump ha chiesto alla sua terza moglie Melania Trump di indossare un costume da bagno e di passeggiare intorno alla piscina della loro tenuta a Mar-a-Lago, così “tutti gli altri uomini si sarebbero resi conto di cosa si stavano perdendo”. La risposta di Melania è stata giustamente sprezzante: “Lo farò quando camminerai con me in bikini”.

Anthony Pratt è stato un tempo un sostenitore di Trump e ha anche investito diversi soldi nelle campagne politiche del Tycoon. Poi è stato inserito nell’elenco di potenziali testimoni nel processo contro l’ex presidente per la gestione dei documenti riservati trovati nella sua abitazione.

Donald Trump smentisce tutto

Un portavoce di Trump ha smentito categoricamente il resoconto di Pratt, che stando a quanto riporta il New York Times non sapeva di essere stato registrato mentre faceva le sue dichiarazioni, dicendo al giornale che le informazioni provenivano da “fonti che mancano totalmente di contesto adeguato e informazioni pertinenti”.

Non è la prima volta che il Tycoon si trova a doversi difendere per atteggiamenti sessisti nei confronti delle donne. Come riporta l’Huffington Post che definisce certi comportamenti di Donald Trump “squallidi”, nella biografia del senatore Mitt Romney, scritta dal giornalista McKay Coppins, emerge un episodio che vede Trump protagonista di una battuta spiacevole ai danni del figlio del senatore e di sua moglie.

Per quanto riguarda Melania, l’ex First Lady si è mostrata pochissimo in pubblico con sua marito Donald negli ultimi mesi, tanto che erano già rispuntate le voci di un possibile divorzio tra i due. Rumors che alla fine della Presidenza Trump si erano fatte insistenti a causa delle rivelazioni di una amica di lei, poi rivelatesi solo dei pettegolezzi.

Ufficialmente Melania Trump avrebbe preferito condurre una vita più riservata per potersi dedicare interamente al figlio Barron, prossimo all’università, dunque in un momento delicato della sua esistenza in cui avrebbe avuto bisogno di tutto il supporto da parte di sua madre.

Dopo mesi di silenzio, durante i quali Trump ha dovuto affrontare diverse vicende giudiziarie e preparare la nuova campagna per le presidenziali del 2024, Melania è ritornata alla ribalta con un accordo post-matrimoniale in mano, ricondizionato a suo vantaggio. Suo marito le avrebbe concesso più soldi per lei e per il figlio, oltre che più proprietà, visto che – almeno così dicono le fonti vicine all’ex First Lady – è quasi certa che suo marito ritornerà alla Casa Bianca e dunque il valore del suo impero crescerà notevolmente. Ragion per cui anche per lei devono aumentare i benefit.