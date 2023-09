Melania Trump ha rinegoziato l’accordo matrimoniale in vista di un ritorno alla Casa Bianca di suo marito Donald. L’ex modella ha lavorato dietro le quinte per spremere fino all’osso il Tycoon e ottenere più soldi per lei e più garanzie per il figlio Barron.

Melania Trump rinegozia l’accordo matrimoniale per la terza volta

In molti si erano preoccupati per la sparizione di Melania Trump mentre Donald affrontava da solo i guai giudiziari e la campagna per le presidenziali. Già erano circolate voci che l’ex First Lady si stava preparando a divorziare dal marito, anche se ufficialmente il suo portavoce aveva rassicurato dichiarando che la Signora Trump si stava semplicemente occupando del Barron aiutandolo a preparare le richieste per entrare in una delle più esclusive università americane.

A rivelare come stanno davvero le cose è stato invece il New York Post. “Melania stava lavorando dietro le quinte per rinegoziare il suo accordo prematrimoniale“, in vista di una potenziale rielezione di Donald Trump a Presidente degli Stati Uniti. Evidentemente l’ex First Lady ci crede molto nella vittoria del Tycoon che pare non abbia avversari pericolosi, almeno per il momento.

Secondo le indiscrezioni, questa volta si tratta di un accordo post nup, non un pre nup. In realtà, è la terza volta che Melania rivede i termini economici del suo matrimonio. In quest’ultima occasione ha ottenuto condizioni finanziarie migliori per il figlio Barron e più soldi e proprietà immobiliari per lei. Una fonte restata anonima ha infatti raccontato: “Questa è almeno la terza volta che Melania rinegozia i termini del suo accordo”. E ha aggiunto: “È molto preoccupata di mantenere e aumentare il patrimonio del loro figlio Barron” che oggi ha 17 anni.

Un’altra fonte ha raccontato: “So che voleva più soldi per lei e da quanto ho capito c’è una rendita minima per Barron”. Nell’ultimo anno quindi Melania è stata impegnata insieme al suo team dai negoziati per spremere quanto più possibile Donald. Ma per che il Tycoon non si sia troppo lamentato e ha concesso quanto richiesto alla moglie. Forse perché non c’è più Ivana Trump a combattere per i loro figli.

Donald Trump perde milioni di dollari

In ogni caso, il fatto che Melania abbia deciso proprio ora di rivedere il suo accordo matrimoniale non è casuale. Infatti, oltre a ritenere altamente possibile un ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca, è preoccupata anche per i guai giudiziari che sta affrontando il marito e che al contrario di una rielezione potrebbero portare a una sensibile diminuzione del suo patrimonio.

Un insider di Page Six ha infatti elencato le possibili spese di Donald. Il procuratore generale di New York, Letitia James, avrebbe chiesto a Trump un risarcimento di 5 milioni di dollari a E. Jean Carroll per averla diffamata e 250 milioni di dollari per le sue attività immobiliari.

“Trump rimane molto ricco, ma con crescenti spese legali e sentenze”, l’accordo prematrimoniale rinegoziato “fornirebbe un futuro più solido” a Melania e al figlio nel caso in cui la coppia si separasse. “Non è che lei abbia minacciato di lasciarlo”, ha precisato la fonte, “ma resta la possibilità di fondo”.