Ivana Trump, la verità dietro la faida con Melania

Non è mai scorso buon sangue tra Ivana e Melania Trump. Le due mogli dell’ex Presidente degli Stati Uniti durante gli anni si sono mandate parecchie frecciatine senza mai però confermare la faida, palese in ogni caso agli occhi di tutti. A iniziare questa battaglia pare sia stata proprio Ivana che nel 2017 durante la presentazione del suo libro Rising Trump a Good Morning America, parlando dell’attuale moglie di Donald, ha affermato: “Non ho alcuna intenzione di causare inutili gelosie o cose del genere perché sono la prima moglie di Trump. Sono io la first lady…”.

Questa affermazione all’epoca mandò su tutte le furie Melania che non fece attendere la sua risposta al vetriolo con un comunicato diramato tramite il proprio portavoce: “Non c’è chiaramente alcuna sostanza in questa affermazione di una ex. Sfortunatamente c’è solo la ricerca dell’attenzione e l’egoistico bisogno di fare rumore”.

Ivana Trump e Donald Trump non si sono mai persi di vista

Ivana Trump, venuta a mancare giovedì scorso nella sua casa dell’Upper East Side di New York probabilmente a causa di un attacco cardiaco, durante gli anni non ha mai perso i contatti con l’ex marito Donald.

I due, che sono stati sposati nel 1977 per poi divorziare nel 1992, sembra che si sentissero spesso. Ivana, infatti, pare avesse un numero di telefono diretto per poter parlare con l’ex marito alla Casa Bianca quando lui era Presidente. Numero che non ha mai usato proprio per evitare problemi con Melania.

Inoltre, sempre nel 2017, l’imprenditrice ha affermato che Donald Trump le aveva offerto di lavorare per l’ambasciata della Repubblica Ceca, paese d’origine di Ivana Marie Zelníčková (questo il nome da nubile di Ivana) ma che lei aveva rifiutato per mantenere il suo stile di vita amatissimo “da jet-set” .

Che Donald Trump fosse legato alla prima moglie Ivana, nonostante il tumultuoso divorzio, lo conferma anche il bel messaggio che lui ha scritto una volta saputo della sua morte: “Sono davvero rattristato di informare tutti coloro che l’hanno amata, e sono davvero tanti, che Ivana Trump se ne è andata nella sua casa a New York”.

Dopo il divorzio, probabilmente causato tra la relazione inizialmente extraconiugale tra Donald Trump e la seconda moglie Marla Maples, sono riusciti a trovare pace nel loro rapporto diventando grandissimi amici. Lo stesso Donald più volta ha parlato di Ivana definendola la sua anima gemella. Parole che certo non hanno fatto piacere all’attuale moglie che è stata l’unica a non commemorare in alcun modo Ivana.

Ivana, Melania e Marla: i rapporti tra le tre mogli di Trump

Se tra Melania e Ivana non scorreva buon sangue, pessimo sangue è scorso soprattutto tra Ivana Trump e la seconda moglie di Donald con cui l’ex Presidente USA è stato sposato dal 1993 al 1999. Ivana, infatti, dava a lei la colpa della fine della sua relazione con il marito.

Sempre nel 2017, durante un’intervista alla CBD, Ivana affermò, riferendosi a Marla, “non parlo di lei. È una showgirl. Non ha mai ottenuto nulla nella sua vita”. E, riguardo al ruolo della Maples nel suo divorzio ha affermato, “beh, lei filtrando… e l’ha fatta franca”.

Nella stessa intervista, Ivana è stata effettivamente molto lusinghiera invece nei confronti di Melania Trump, almeno quando messa a confronto Maples. Alla domanda sulla differenza tra i due, Ivana ha infatti detto: ‘Una è nessuno. L’altra è la first lady».

Melania, inoltre, pare essere benvoluta da secondogenita di Ivana e Donald, Ivanka. La stessa compianta Ivana nell’aprile 2019 ha affermato: “A Ivanka piace Melania perché non è stata lei a mettere a repentaglio il mio matrimonio come quell’altra… non voglio nemmeno pronunciare il suo nome”. Riconfermando che tra le donne che l’hanno succeduta al fianco di Donald chi veramente non sopportava era Marla Maples.