Fonte: IPA Melania Trump

Melania Trump sta vivendo un periodo davvero doloroso. Infatti l’amata mamma Amalija Knavs si è spenta il 9 gennaio dopo una lunga malattia. La moglie dell’imprenditore americano ha annunciato il tragico evento con un post condiviso su X. Nella mattina del 18 gennaio 2024, l’ex first lady americana ha salutato la compianta madre, partecipando al suo funerale. Nel corso della cerimonia, Melania Trump ha recitato un commosso discorso per l’amata mamma. Anche Donald Trump ha voluto dimostrare tutta la sua partecipazione all’evento.

Melania Trump, il ricordo per la mamma scomparsa

Melania Trump ha dovuto dire l’ultimo addio alla sua mamma, Amalija Knavs, che l’ha lasciata dopo aver combattuto contro una grave malattia. Nel corso del funerale, l’ex modella ha recitato un commosso discorso per ricordare l’amata mamma, morta all’età di 78 anni. Nel suo doloroso monologo Melania Trump ha elogiato le qualità di Amalija Knavs: “Il suo spirito educativo non aveva limiti, creando un’eredità che durerà per generazioni. Con la sua bellezza e il suo impeccabile senso dello stile ha fatto girare la testa. Ma sono stati la sua incrollabile dedizione e il duro lavoro a renderla eccezionale”.

Dopo aver elencato le caratteristiche uniche della mamma, Melania Trump ha parlato di quanto la donna amasse il nipote Barron di 17 anni, che lei “ha inondato di affetto, illuminando il suo mondo con amore, tenera cura e devozione incrollabile”, come riportato da il Daily Mail. Infine l’ex first lady americana ha salutato per sempre la scomparsa mamma, con la voce incrinata dal pianto: “Riposa in pace, mia amata madre”.

Accanto all’ex modella il marito Donald Trump, impegnato, attualmente, nella campagna elettorale. L’ex presidente americano ha deciso di raggiungere la moglie in Florida per partecipare alla cerimonia funebre della suocera. La coppia ha seguito il feretro con un corteo di una dozzina di SUV neri.

Donald Trump, il gesto per la moglie Melania

La mamma di Melania Trump è scomparsa lo scorso 9 gennaio, come annunciato dalla stessa ex first lady. La moglie di Donald Trump ha partecipato alla cerimonia funebre della mamma, cedendo alla commozione solo alla fine del suo sentito discorso di commiato. Accompagnata dal marito e dal figlio Barron, l’ex modella ha assistito al momento in cui la bara veniva portata fuori dalla chiesa e messa in macchina. Proprio in questi difficili istanti, Donald Trump ha stretto la mano della consorte per testimoniarle la sua vicinanza.

In seguito, Melania Trump si è allontanata dal luogo della cerimonia funebre in una delle auto, insieme al padre, mentre, l’ex presidente degli Stati Uniti d’America, ha viaggiato su un’altra macchina. L’imprenditore ha prima ringraziato tutti gli agenti in servizio per garantire la sicurezza dell’evento. Melania Trump si è dimostrata impeccabile anche in quest’occasione così dolorosa, ma secondo i beninformati, l’ex modella sarebbe scioccata dalla brutta notizia ricevuta.

Melania Trump ha scelto per l’occasione un outfit, ovviamente, total black, abbinando un tailleur con gonna e giacca nera a delle scarpe in tinta. Al collo dell’ex first lady brillava una croce argento. Anche Ivanka e Tiffany Trump erano presenti alla cerimonia funebre.