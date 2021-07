Charlene di Monaco, una canzone per smentire la crisi con Alberto

editato in: da

Charlene, l’assenza che fa rumore: la famiglia di Monaco al fianco di Alberto

Dopo dieci anni di matrimonio, il rapporto tra Charlene e Alberto di Monaco continua ancora a sollevare grande attenzione e molti pettegolezzi. I due Reali, al momento, sono distanti: lei si trova in Sud Africa e lui continua a tenere fede ai suoi impegni a Palazzo Grimaldi. E, anche se più volte i due hanno chiarito i motivi che li stanno tenendo distanti, le voci di una crisi si sono fatte sempre più insistenti.

Da diverse settimane, Charlene di Monaco è costretta a vivere in Sud Africa senza la sua famiglia, a causa di problemi di salute. Sta infatti curando i postumi di una grave infezione otorinolaringoiatrica, che ha richiesto più di un intervento e che le rende impossibile affrontare lunghi viaggi. Per questo motivo, la Principessa ha dovuto anche rinunciare ai festeggiamenti per il suo decimo anniversario di matrimonio.

La sua assenza, seppur giustificata, ha fatto sospettare che dietro la lontananza da Alberto ci fosse una crisi coniugale che, addirittura, starebbe per sfociare in un divorzio. Pettegolezzi che Charlene ha provato a mettere a tacere, dichiarando di avere, in questo difficile momento per lei, tutto il supporto di suo marito: “È la mia roccia”, ha infatti dichiarato.

Parole che, tuttavia, non sono state sufficienti per spegnere i dubbi, che sono invece cresciuti esponenzialmente dopo che una sua amica ha affermato che la Wittstock sarebbe pronta a trasferirsi in pianta stabile a Johannesburg.

Ora, Charlene, torna a smentire la crisi con Alberto. Lo fa con un romantico gesto su Instagram, dove ha condiviso il video di una canzone speciale, cantata per lei da un’amica. Si tratta di My Hele Hart, il brano che ha accompagnato la coppia Reale nel giorno del loro matrimonio.

Grazie – ha affermato riconoscente la Wittstock – per aver ricordato la nostra canzone del matrimonio. Con tutto il mio cuore.

Ricordando il giorno delle sue nozze con la massima tenerezza, Charlene ha voluto ancora una volta a inviare un messaggio al mondo: il rapporto con Alberto è ancora saldo e tenuto in piedi da un amore profondo, nonostante la distanza. Sarà riuscita, questa volta, a convincere tutti coloro che invece vedono nella sua assenza un chiaro indizio di un divorzio imminente?