Morto Totò Schillaci, l’addio dei Vip alla stella di Italia ’90

Un lungo abbraccio che ha il sapore e i ricordi di Italia ’90: Totò Schillaci, il capocannoniere dei Mondiali disputati nel nostro Paese, si è spento a 59 anni dopo aver affrontato con coraggio un tumore al colon-retto che non gli ha lasciato scampo. E così, a oltre 30 anni da quelle Notti magiche, i Vip – che l’hanno amato dentro e fuori dal campo di gioco – uniscono le loro voci in un coro unanime rivolto al bomber palermitano, testa, occhi e cuore di quelle giornate memorabili.

L’addio dei Vip a Totò Schillaci

Era ricoverato ormai da giorni, in gravissime condizioni, ma la flebile luce della speranza intorno al recupero di Salvatore Schillaci non si era ancora spenta. Non fino alla mattinata del 18 settembre, quando è arrivata la notizia più terribile: Totò non c’è più. “Ciao Totò, con te se ne vanno le notti magiche della giovinezza di tutti noi. Grazie per i sogni. Sei stato il nostro eroe”, scrive Antonella Clerici, tra le prime a ricordare le gesta del campione di Palermo, vinto nel fisico dalla malattia ma non nell’anima, che ha mantenuto salda e combattente fino alla fine.

Il ricordo di Simona Ventura è invece carico di ricordi e di dolore per una morte che è avvenuta troppo presto: “È incredibile che sia successo. Dal 1990, quando giovane cronista di TMC sono entrata di soppiatto nella clinica di Torino, dove tu idolo assoluto di quel mondiale eri corso per la nascita di Mattia, fino all’isola dei 2004 e infinite ospitate a @quellicherai2. Un altro pezzo del ‘nostro‘ calcio che se ne va… Troppo presto! Non ti dimenticherò mai”.

Giorgia Soleri, invece, ha ricordato i bellissimi momenti trascorsi insieme a Pechino Express, esperienza tv che avevano condiviso insieme negli ultimi anni: “Che dolore svegliarsi con questa notizia Totò. Sei e rimarrai una delle persone più buone e pure che abbia mai conosciuto, così come sarai sempre una parte fondamentale nei ricordi belli di quell’esperienza meravigliosa che è Pechino Express e che ho avuto il piacere e l’onore di condividere con te e con l’incredibile donna al tuo fianco, Barbara Lombardo. Un forte abbraccio e sentite condoglianze alla tua famiglia e a chiunque ti vuole bene”.

E, immancabili, arrivano anche le bellissime parole di Roberto Baggio, che ha condiviso il campo con lui come avversario e come compagno di squadra: “Ciao mio caro amico, anche stavolta hai voluto sorprendermi. Rimarranno per sempre impresse nel mio cuore le notti magiche di ITALIA 90 vissute insieme. Fratelli d’Italia per sempre”.

Il messaggio della Premier Giorgia Meloni

Anche Giorgia Meloni, Presidente del Consiglio dei Ministri, ha lasciato il suo ricordo su X (ex Twitter): “Ci lascia un’icona del calcio, un uomo entrato nel cuore degli italiani e degli amanti dello sport nel mondo. Salvatore Schillaci, per tutti Totò, il bomber delle notti magiche di Italia ’90 con la nostra Nazionale. Grazie per le emozioni che ci hai regalato, per averci fatto sognare, esultare, abbracciare e sventolare il nostro Tricolore. Buon viaggio, campione”, ha scritto.

In aggiornamento