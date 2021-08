“Charlene di Monaco non intende tornare da Alberto”. Bufera a Palazzo

Charlene di Monaco non avrebbe intenzione di tornare da suo marito Alberto e sarebbe in procinto di fondare una società in Sudafrica. Le scuse legate al suo stato di salute si andrebbero assottigliando e ora, secondo le ultime indiscrezioni, la verità sul suo matrimonio starebbe emergendo. Mentre a Montecarlo la tensione a Palazzo è alle stelle .

Charlene di Monaco si trova in Sudafrica da mesi bloccata a causa di una grave infezione che l'ha costretta a sottoporsi a due interventi. Nonostante le dichiarazioni ufficiali della Principessa in cui ha ribadito il suo amore per Alberto e come suo marito sia per lei la roccia su cui appoggiarsi in un momento tanto difficile, le voci di crisi coniugale si fanno sempre più insistenti. Anche se non lascerà mai i suoi figli.

Sono molti i pezzi del puzzle che non combaciano. Innanzitutto il fatto che Charlene e Alberto non si mostrano in pubblico insieme da gennaio, poi il fatto che durante la lunga degenza della Principessa, suo marito sia andato a trovarla solo una volta coi figli. Anche le poche parole del Palazzo hanno lasciato scettici i commentatori reali. E poi le indiscrezioni e le rivelazioni da parte di amici e fonti vicine alla coppia. L'amica di Charlene ha dichiarato che sta cercando casa a Johannesburg, altri hanno sottolineato come il problema non sia coniugale ma a far fuggire la Principessa sarebbero state le tensioni con la famiglia Grimaldi. Infine, si vocifera dell'intenzione dell'ex nuotatrice di fondare una propria società in Sudafrica.

Madame Le Figaro dà il divorzio quasi per certo, mentre tra gli esperti più autorevoli delle faccende monegasche, Stéphane Bearn, su Paris Match rivela che a Monaco la situazione è incandescente e da quando Charlene se ne è andata, "le lingue si sono sciolte" e le critiche feroci non si trattengono più. Scrive il commentatore: "Il sorriso triste della Principessa sta perdendo fascino ed è diventato smunto. I monegaschi delusi parlano del suo carattere mutevole come i suoi capelli. E a Palazzo "la madre di Jacques e Gabriella si sarebbe isolata e screditata".

Una fonte vicina a Palazzo ha smontato la motivazione ufficiale per cui Charlene non può tornare a casa: "I pazienti con problemi molto seri vengono sempre trasportati in aereo in altre parti del mondo. La Principessa ha i migliori medici che si prendono cura di lei: rendere un volo di ritorno a casa sicuro e confortevole non sarebbe così difficile."

Un'altra fonte è stata ancora più schietta, confessando a Paris Match: "La Principessa, per il momento non ha intenzione di tornare". Forse ad ottobre rientrerà, ma potrebbe essere un viaggio per risolvere le pratiche burocratiche di un eventuale divorzio.