Charlene di Monaco non torna: è manipolata da una maga

Charlene e Alberto di Monaco in crisi: le foto che li tradiscono

Sulla vicenda di Charlene di Monaco, da mesi in Sudafrica, ora spunta la presenza inquietante della maga Dawn Mary Earl, consigliera personale della Principessa dal 2016, che l’avrebbe spinta a fuggire da Palazzo.

Come è noto, Charlene di Monaco si trova bloccata in Sudafrica dallo scorso maggio a causa di una grave infezione a gola, naso e orecchie a causa della quale ha dovuto subire almeno tre operazioni. All’inizio di settembre le condizioni della moglie di Alberto hanno destato preoccupazione, dopo un collasso che ha richiesto un ricovero d’urgenza in ospedale.

Adesso il suo team di medici parla di “condizioni stabili”. Nonostante lo stato di salute di Charlene sia precario, la sua prolungata assenza dal Principato ha fatto scatenare le voci su un imminente divorzio da Alberto, il quale si sta occupando da solo dei gemelli, Jacques e Gabriella, che hanno iniziato la scuola senza la mamma.

A Corte nel frattempo è spuntato Alexandre, figlio illegittimo di Alberto, la cui ex fiamma Nicole Coste sta diventando una presenza sempre più ingombrante.

Ma stando alle ultime indiscrezioni, a far precipitare la situazione tra Alberto e Charlene sarebbe stata la maga Dawn Mary Earl, di cui la Principessa si fiderebbe ciecamente. Stando a Voici, la donna avrebbe spinto Sua Altezza Reale a fuggire da Montecarlo e a rifugiarsi in Sudafrica.

Secondo il giornalista Stéphane Bern, già prima della sua partenza Charlene: “Aveva cominciato a diffidare di tutti, tagliando i ponti uno ad uno. Poi ha ceduto alle mediocri illazioni di alcuni profittatori“, facendo riferimento a Dawn Mary Earl, maga, indovina, numerologa che si è conquistata la piena fiducia della Principessa da anni.

Pare che il Palazzo abbia da sempre guardato con sospetto questa presunta maga e i commenti nei suoi confronti sono stati sempre poco lusinghieri, ma non è bastato ad allontanarla da Charlene. Anzi al contrario la moglie di Alberto è talmente manipolata da questa donna che “pretende di dirle di chi fidarsi”, così scriveva Paris Match un anno fa.

Secondo il magazine Oggi, Charlene non prenderebbe alcuna decisione senza prima consultare la maga con cui condividerebbe anche la passione per la numerologia.