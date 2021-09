Charlene di Monaco si perde il primo giorno di scuola dei figli. Alberto impacciato

Il 6 settembre è suonata la campanella per Jacques e Gabriella, 7 anni. I figli di Alberto e Charlene di Monaco hanno iniziato la prima elementare presso l'istituto François d'Assises-Nicolas Barré, una scuola privata, cattolica del Principato. Ad accompagnarli in questo importante passaggio dalla materna alle elementari, c'era Alberto di Monaco, visibilmente emozionato e quasi impacciato come mostrano le immagini pubblicate Monaco Info.

Charlene non ha potuto essere coi suoi figli, bloccata da mesi in Sudafrica a causa di una grave infezione che l'ha costretta a tre interventi chirurgici e che le impedisce di volare. La situazione è peggiorata il primo di settembre quando la Principessa ha perso i sensi. Trasportata d'urgenza in ospedale, ora le sue condizioni sono stabili e non destano preoccupazioni, tanto che Alberto è volato in Irlanda per una visita di Stato coi gemelli, prima dell'inizio della scuola.

A tal proposito, il Principe ha accompagnato dunque da solo Jacques e Gabriella che sono arrivati a scuola indossando la divisa: polo rossa, gonna a pieghe per lei, pantaloni lunghi per lui. A dare una mano ad Alberto c'era la tata che ha sistemato il cerchietto a Gabriella e ha portato gli zainetti.

Jacques non ha mai lasciato la mano del papà che sembrava a sua volta molto emozionato e ha lasciato entrare da sola Gabriella, evidentemente più indipendente del fratello, anche se è parsa altrettanto imbronciata.

I piccoli hanno raggiunto i loro compagni di classe. Jacques sembrava non avesse alcuna intenzione di lasciare andare il papà, ma poi è intervenuta in soccorso di nuovo la tata che ha fatto in modo che i gemelli interagissero con gli altri bambini.

Jacques e Gabriella frequentano un istituto prestigioso che offre corsi di studio dalle elementari alle superiori. In tutto accoglie 1.100 studenti ed è famoso per l'ottima formazione che garantisce.