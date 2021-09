Charlene di Monaco è stata ricoverata d’urgenza in ospedale

editato in: da

Charlene e Alberto di Monaco in crisi: le foto che li tradiscono

Charlene di Monaco è stata trasportata d’urgenza in ospedale in ambulanza ma sarebbe già stata dimessa. La Principessa, che si trova in Sudafrica da mesi per una grave infezione è stata ricoverata al Netcare Alberlito Hospital sotto pseudonimo.

Il ricovero d’urgenza si è reso necessario dopo che Charlene di Monaco è svenuta nel suo lodge a nord di Durban, lo scorso primo settembre. Secondo Bild, il collasso è una conseguenza dell’infezione al naso, gola e orecchi contro la quale sta combattendo da mesi e per la quale ha subito diversi interventi chirurgici.

Stando a News24 la Principessa comunque è stata dimessa l’indomani del ricovero dopo essere stata sottoposta agli accertamenti del caso. Per altro, solo due settimane fa ha subito “un’operazione di quattro ore in anestesia totale“, come ha rivelato Alberto di Monaco durante la sua visita in Sudafrica a fine agosto.

Le condizioni di salute di Charlene, che nelle ultime foto condivise sul suo profilo Instagram appare molto dimagrita e provata, le impediscono ormai da mesi di rientrare a Montecarlo. La lunga separazione forzata da Alberto e dai gemelli Jacques e Gabriella ha alimentato i rumors di una crisi di coppia che sembra addirittura irreparabile, con tanto di divorzio imminenti. Secondo una sua amica, l’ex nuotatrice starebbe cercando casa a Johannesburg, altri invece sono convinti che non lascerà mai il Principe perché non vuole separarsi dai figli.

Nel frattempo il Palazzo è stato subissato di chiamate per conoscere la reale situazione tra Alberto e suo moglie. Tutte le voci di divorzio sono state comunque smentite. Anche se a Corte è comparsa Nicole Coste, l’ex del Principe con la quale ha avuto un figlio Alexandre che ha appena compiuto 18 anni.

La Coste, presente lo scorso luglio al Ballo della Croce Rossa dove ovviamente Charlene era assente, ha rilasciato un’intervista a Paris Match in cui ha tessuto le lodi di Alberto come padre, raccontando dello splendido rapporto tra lui e Alexandre, e ha anche sottolineato come il ragazzo sia stato introdotto a Palazzo e abbia incontrato diverse volte i gemelli, oltre alla sorellastra Jazmin.