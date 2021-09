Charlene e Alberto di Monaco in crisi: la ex Nicole Coste s’insinua tra loro

Le voci di divorzio tra Alberto e Charlene di Monaco , separati da mesi, non si placano. E a gettare benzina sul fuoco ci si mette ora Nicole Coste , la ex del Principe dalla quale ha avuto un figlio Alexandre che ha appena compiuto 18 anni.

Da mesi Charlene di Monaco è in Sudafrica bloccata da una grave infezione che le impedisce di fare ritorno a casa. Nonostante la recente visita di Alberto e dei figli Jacques e Gabriella, le indiscrezioni su una profonda crisi coniugale si fanno sempre più insistenti, anche a causa delle foto che li ritraggono insieme e che a giudizio degli esperti del linguaggio del corpo sono finte e costruite. E così il Palazzo si è trovato ad affrontare una miriade di chiamate per smentire i rumors di un divorzio imminente.

A rendere i sospetti più concreti, ci si è messa anche Nicole Coste, ex hostess di Air France originaria del Togo, con la quale Alberto ebbe un flirt nel 2005 da cui nacque Alexandre. Per la prima volta dopo anni, l'ex del Principe ha rilasciato un'intervista a Paris Match in occasione dei 18 anni del figlio, in concomitanza proprio con la separazione ufficialmente forzata di Alberto da sua moglie Charlene.

La Coste ha dunque parlato per la prima volta del legame molto profondo che unisce Alberto ad Alexandre, sottolineando come i due siano molto legati e abbiano molti interessi in comune. "Fanno sport e parlano di politica. Il Principe lo sta inserendo gradualmente nella sua famiglia". Infatti, lo scorso luglio ha partecipato al Ballo della Croce Rossa, un evento molto importante per il Principato dove per altro quest'anno ha pesato l'assenza di Charlene.

Ha proseguito: "Non appena Stéphanie è diventata madrina di Alexandre, ho capito che avrebbe avuto un ruolo nella famiglia". Per quanto riguarda invece il rapporto con gli altri figli di Alberto, spiega Nicole Coste che è stato fondamentale instaurare un legame con Jazmin Grimaldi, l'altra figlia che Alberto ha avuto nel 1992 da una relazione con la cameriera californiana Tamara Rotolo. "Mi assicuro sempre che trascorrano insieme momenti piacevoli". E infatti Jazmin ha partecipato alla festa dei 18 anni del fratello, postando alcune foto su Instagram.

Per quanto riguarda invece i gemelli, Jacques e Gabriella, la Coste è più prudente: "Sono ancora piccoli", ma assicura che Alexandre gioca volentieri con loro quando li vede.