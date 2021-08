“Charlene e Alberto di Monaco divorziano”: il Palazzo sommerso di telefonate

Dopo mesi di separazione infatti Alberto è andato a trovare Charlene di Monaco ancora convalescente in Sudafrica a seguito di una grave infezione a orecchi, naso e gola che le impedisce di volare e quindi di fare rientro a Montecarlo. Il viaggio però si è rivelato un boomerang. Avrebbe dovuto mettere a tacere definitivamente le indiscrezioni sul divorzio imminente della coppia, ma le foto condivise su Instagram dove Charlene e Alberto si abbracciano sono risultate finte e costruite agli occhi degli esperti di linguaggio del corpo (GUARDA LE FOTO).

In conclusione, un totale fallimento. Alberto è tornato a Monaco coi bambini, mentre Charlene è rimasta in Sudafrica, si dice che non tornerà almeno fino a ottobre. Intanto, il Principe si occupa dei figli ed è stato fotografato durante una gita in canoa con loro nel Périgord. Gli amici di Charlene sono convinti che lei non lascerà mai Jacques e Gabriella, che hanno 7 anni, dunque il divorzio dal marito è pressoché impossibile, soprattutto se questo coinciderebbe con il suo trasferimento in un Paese lontano da Montecarlo.

Sta di fatto però che in molti sono convinti che la relazione tra lei e Alberto sia ormai deteriorata e i motivi sarebbe molteplici. Innanzitutto, Charlene non si è mai del tutto ambientata a Palazzo e pare che la famiglia Grimaldi fatichi ancora a comprenderla, nonostante siano passati 10 anni da matrimonio col Principe (anniversario che hanno vissuto da separati). E poi, come sottolinea il Telegraph, la "fuga" della Principessa sarebbe coincisa con la scoperta dell'ennesima paternità illegittima di Alberto.

D'altro canto, non è la prima volta che Charlene fugge dalla sua dolce metà. Qualcosa di simile era accaduto prima delle nozze, allora il Principe la convinse a tornare. Ma il suo ultimo viaggio in Sudafrica non ha sortito lo stesso effetto, almeno per il momento, anche se la coppia e soprattutto la Principessa stanno facendo di tutto per smentire il divorzio. Per quando una dichiarazione ufficiale e congiunta che smentisca il pettegolezzo non è mai arrivata.

Il Palazzo comunque ha ribadito ancora che la lontananza di Charlene da Monaco è dovuta esclusivamente allo stato di salute della Principessa che non può in alcun modo volare. Anche suo marito, durante il soggiorno in Africa, ha dichiarato che le condizioni di sua moglie sono serie al punto che è stata costretta a subire un intervento di 4 ore. E per questo ha ancora bisogno di riposo.

Malgrado tutte queste rassicurazioni, il Palazzo ha dovuto affrontare una pioggia di chiamate per confermare la stabilità coniugale di Alberto e Charlene, come scrive l'Express, e negare ogni indiscrezione sul divorzio.